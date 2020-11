Angela Hernández compartió foto del resultado de su mastectomía

“En el 2020 todos hemos perdido algo, lo que no podemos perder es la fe y la esperanza”, dijo Hernández en la publicación.

La mujer se sometió el mes pasado a una cirugía para extirpar el tejido mamario de su seno derecho, procedimiento que recibió como tratamiento al cáncer de mama que padece.

“No estoy triste porque voy a perder mi seno derecho, aunque lo extrañaré. Me siento feliz y dichosa porque con el poder de Dios y la sabiduría del personal médico hoy se va el cáncer definitivamente de mi vida”, explicó la santandereana antes de su paso por el quirófano.

Hernández dijo en su momento que se sentía tranquila y feliz, “no porque no me vaya a hacer falta mi seno, sino porque en este día va a salir de mi cuerpo el cáncer, la malignidad, y ese es un motivo para estar contenta”.

La importancia del autoexamen

Ángela Hernández se ha convertido en una activista a favor del autoexamen de seno y ha utilizado su plataforma para hacer un llamado a las mujeres a revisar sus mamas con periodicidad.

“Hoy yo estoy aquí y hay un tratamiento, hay posibilidades de vida, de que voy a salir bien y me voy a curar porque me hice el examen a tiempo”, explicó.

De acuerdo con Hernández, las estadísticas en el país reflejan que una de cada ocho mujeres va a sufrir cáncer de mama, por eso se motivó a contar su historia, para que las mujeres puedan detectarlo a tiempo.

“Este cáncer no apareció de la noche a la mañana y por eso quiere compartir su historia para ayudar a prevenir. No es normal tener masas en los senos” comentó la mujer cuando anunció su enfermedad.

Antes de su cirugía, la ex candidata a la Gobernación de Santander hizo énfasis nuevamente en la importancia del autoexamen y aseguró que “de esta enfermedad sí hay salida y esperanza por eso mi recomendación es practicarse el autoexamen, nuestras manos pueden salvar vidas”.

La enfermedad

Con un video de Youtube, Hernández les contó a sus seguidores que padece cáncer de mama en julio de 2020.

“Es un tema que nos puede ocurrir a cualquier mujer. A mis 29 años me acaban de diagnosticar cáncer de mama. Una noticia que ninguna mujer quiere recibir y que indudablemente no es fácil”, aseguró.

Hernández explicó que desde que cumplió los 15 años le han salido dos masas en sus mamas, pero que fue hasta hace poco cuando le diagnosticaron la enfermedad.

“A mis 15 años yo tuve un fibroadenoma en el seno derecho, en la mama. El médico lo sacó y lo envió a patología y efectivamente salió benigno, no hubo problema”, dijo.

Desde ahí continuó con visita periódica al médico y hace tres años le descubrieron otra masa. Sin embargo, aseguró, los doctores le dijeron que no debía preocuparse y que siguiera en control cada dos meses.

“Iba al médico cada dos meses, me decía que no era nada grave, me recetaban solo vitamina E. Pero hoy sé que la vitamina E no sirve para nada. Lo supe tres años después, cuando hablé con expertos. Importantísimo que su médico les ponga atención. Y si no, cambien de médico. Vayan con alguien que les haga biopsia. El cáncer de mama no se puede prevenir, pero sí se puede diagnosticar a tiempo”, explicó Hernández en su momento.