De acuerdo con los lineamientos entregados a cada uno de los municipios del departamento, desde el Puesto de Mando Unificado, PMU, que se desarrolló en la mañana del viernes, antes de iniciar con el segundo turno de inmunización contra el COVID-19 es necesario demostrar que se emplearon todas las estrategias y tácticas para cumplir con la cobertura de la población mayor de 80 años, a quien se priorizó en la etapa 1.

Una vez quede claro esto, los territorios podrán avanzar con la programación de las personas entre 60 y 79 años. Sin embargo, la atención a la población general tendrá un compás de espera porque se le dará prioridad, tal y como sucedió en la etapa 1, a quienes tengan entre 75 y 79 años y se encuentren en centros de bienestar, protección y de larga estancia, al igual que en cárceles.

Así la cosas, no está permitido iniciar ‘agenda’ todavía como ya se ha detectado en algunas localidades. No obstante, hasta el cierre de esta edición el Departamento no contaba con vacunas disponibles para iniciar una nueva distribución y dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución 0327 de 2021.

Si bien el pasado miércoles 17 de marzo, el Centro de Acopio Departamental recibió 2.466 vacunas de la farmacéutica Pfizer, estas quedaron destinadas para la segunda dosis del talento humano de la región. Así las cosas, el lunes 22 de marzo se empezará la aplicación de estas para que, por fin, se pueda contar con una inmunización completa de los profesionales en salud que se encuentran en la primera línea de atención del SARS-CoV-2.

La Dirección de Promoción y Prevención del MinSalud, frente al tema, aclaró que la apertura de la nueva ronda no implica que la etapa 1 se haya cerrado; por el contrario, las EPS e IPS deberán seguir buscando a la población de más de 80 años.

Balance etapa 1

Para la Gobernación de Santander es necesario seguir fortaleciendo el proceso que se lleva a cabo en la primera etapa, pues hasta el jueves tan solo 38 municipios habían alcanzado el 100% de la aplicación de vacunas en población priorizada. A corte de 17 de marzo, Santander avanzó con la aplicación de 3.167 biológicos, completando un total de 47.943 dosis aplicadas y un 73,83% del plan de vacunación departamental.

Frente a las demoras en el cumplimiento de la meta, algunas entidades territoriales levantaron la mano y justificaron que se tienen rezagos en la aplicación de las dosis porque las direcciones y los números de contacto que tienen las IPS y EPS no están actualizados, por lo que se dificulta la localización de los usuarios; asimismo, porque se niegan a acceder al biológico; o, porque al contactarlos aseguran que no cuentan con acompañantes.

Estas y otras situaciones, precisaron, los ha obligado incluso a recurrir casi que al “puerta a puerta” para encontrar a quienes ya deberían estar inmunizados contra el Coronavirus.

Con base en los registros oficiales, las provincias Soto Norte y Comunera son las de mejor comportamiento en lo referente al Plan de Vacunación Departamental; las provincias Metropolitana y Yariguíes aún reportan cuatro municipios con cifras porcentuales preocupantes, de hecho Lebrija tiene las más baja de la región con un 29,98%, seguido de Puerto Wilches y El Playón con 37,43% y 47,94% respectivamente.

Precisamente, para mejorar estos indicadores hasta ayer, la Alcaldía de Lebrija dispuso de un puesto de vacunación en el parque principal Valle de Los Ángeles y en las instalaciones del Hospital San Juan de Dios E.S.E.

Piedecuesta abrió puntos extramurales para atención de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Hoy se atenderá en los salones comunales de Villanueva y El Refugio, y Colegio Nuestra Señora de la Buena Esperanza, este último ubicado en la vereda Ruitoque.

En Floridablanca, un equipo de vacunadores de la Clínica Guane se dispone para ir a los barrios y cumplir con la función de vacunar a domicilio a los adultos mayores de 80 años que por enfermedades u otras causas no pueden desplazarse a los puntos de vacunación.

En Bucaramanga

Según datos del Protocolo de Transferencia de Archivos y bases de datos complementarias, en la capital santandereana hay 19.560 adultos mayores de 80 años, para los cuales MinSalud envió 16.626 inmunizaciones que corresponden al 85% de esta población; y 6.486 a personas pertenecientes al talento humano de la salud de primera línea, que hasta el momento han recibido el biológico. Por lo tanto, el porcentaje de avance en el plan de vacunación en la capital santandereana se sitúa en 66,26%.

Desde la Alcaldía se confirmó que se empezó con la vacunación en centros de larga estancia y centros de salud, para la población que tenga entre 75 a 79 años con previo agendamiento por parte de las IPS.

Es decir que si usted se encuentra categorizado dentro de la población beneficiaria, será la Institución Promotora de Salud la que lo contactará para recibir la inmunización.

Las vacunas que se emplearán serán las que tengan disponibles las IPS vacunadoras.

De igual manera, el Instituto de Salud de Bucaramanga, Isabu, trabaja con la Secretaría Local de Salud para habilitar puntos extramurales como la Escuela Normal Superior, Escuela Piloto, Coliseo Ciudadela Real de Minas y Recrear del Norte.

En PMU

En la mañana del viernes, en el Puesto de Mando Unificado se definió que la medidas restrictivas en ocasión a la emergencia decretada por la pandemia del COVID-19 se extenderán por una semana más.

Es decir que hasta el viernes 26 de marzo estará vigente el toque de queda y ley seca que se aplica viernes, sábado y domingo, de 1:00 a.m. a 5:00 a.m. del siguiente día.

La otra semana se adelantará una nueva reunión, esta vez para darle prioridad a las recomendaciones y medidas que se tomarán en torno a la Semana Santa.