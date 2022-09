“Vamos a estudiarlo con todo el rigor”

Según lo explicado por parte de algunos concejales, el principal argumento de Tránsito para impulsar este cobro radica en el ‘hueco’ financiero que dejó la suspensión de tal recaudo.

Se calcula que alrededor del 15% de los ingresos que generaba la entidad anualmente correspondían al derecho por porte de placa.

“Es necesario que se realice una socialización con la ciudadanía, y que no se tramite este proyecto ‘a las carreras’. Hay que abrir el debate, que la gente participe”, señaló Carlos Parra, concejal de Bucaramanga.

A través de una comunicación oficial, Carlos Barajas, presidente del Concejo de Bucaramanga, convocó a periodistas, medios de comunicación y líderes cívicos al primer debate que se realizará este miércoles 21 de septiembre, a partir de las 5:00 p.m.

Se discutirá el Proyecto de Acuerdo N° 068 “por medio del cual se fija el sistema y método para determinar las tarifas de los derechos de tránsito y servicios que presta la Dirección de Tránsito de Bucaramanga”.

Los ciudadanos interesados podrán hacer el seguimiento de este debate a través de la cuenta que dispone el Concejo de Bucaramanga en YouTube.

“Debemos esperar los argumentos que se presenten en el debate. Pero, no apoyaría nada que tenga que ver con doble tributación y un proyecto contrario a la movilidad sostenible, en una entidad que no refleja mucha confianza en la ciudadanía. De qué sirve entregar más recursos, si la entidad no reporta mejoras”, manifestó Parra.