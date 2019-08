El presidente de la República, Iván Duque Márquez, afirmó anoche, en la ceremonia de gala de los 100 años de Vanguardia, que el país no se dejará intimidar por ningún grupo terrorista y que la justicia será implacable contra los que pretendan volver a la criminalidad.

Sus declaraciones se dieron durante la celebración del centenario de esta casa periodística, que se efectuó en el Centro Cultural del Oriente. El mandatario además reconoció y aplaudió el valor del periodismo que en el último siglo defendió esta casa editorial frente a la corrupción y la violencia.

Ante el anuncio de volver a las armas, realizado ayer por algunos exmiembros de las Farc, entre ellos alias Iván Márquez, Jesús Santrich, Romaña y El Paisa, el Presidente Duque los calificó como “una cuadrilla de narcoterroristas que habla con bravuconadas al país”.

“Les dije a los colombianos que no se trata de una nueva guerrilla. Esa es una cuadrilla de narcoterroristas, que desde hace mucho tiempo estaban practicando esas conductas. Ahora tratan de ocultarse en ropajes ideológicos para justificar su accionar criminal. Colombia no come cuento. Nosotros hemos sido claros en que esas conductas no aparecieron hoy”, puntualizó.

El mandatario de los colombianos recordó que existen pruebas y testimonios, ante la justicia de Estados Unidos por parte del sobrino de Iván Márquez, que demuestran que estos “delincuentes tenían el interés de continuar en el narcotráfico. De engañar a las víctimas y querer burlarse de la justicia. Hoy quedan notificados, no se lo vamos a permitir. Los vamos a enfrentar. La sociedad unida va a demostrar que el terrorismo, ni amenaza, ni intimida a Colombia”.

En alusión al centenario que cumple esta casa editorial, el mandatario Iván Duque Márquez añadió que “así, como en 1989 Vanguardia fue capaz de pararse con la frente en alto para decirle al narcotráfico que no iba a callar jamás la pluma, de denunciar lo que teníamos que denunciar, y llamar a la unidad nacional, hoy hacemos lo propio. Lo dije con claridad, a las personas que están en proceso de reincorporación y que genuinamente están apelando a los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, el Estado está ahí para que ese proceso sea exitoso. Pero seremos implacables con los que pretendan volver a la criminalidad. Por eso le he pedido a la Justicia Especial para la Paz que expulse de la justicia transicional a los criminales que aparecieron en ese video. Le pedí al Fiscal General de la Nación para adelantar las órdenes de captura”.

Reconocimiento al buen periodismo

En su intervención, el Presidente de la República resaltó los valores éticos y periodismos de Vanguardia al catalogarlo como uno de los grandes iconos del periodismo del país. Además resaltó la transformación, innovación y calidad de contenidos de esta casa periodística.

Duque Márquez entregó la medalla al mérito de las comunicaciones “Manuel Murillo Toro” a Vanguardia, reconocimiento que fue recibido por el Gerente General del diario, Alejandro Galvis Blanco.

“La familia Galvis siempre ha mirado hacia adelante y nunca ha dado un paso atrás en la historia del periódico y el país. Son muchas las historias que se pueden contar sobre Vanguardia. Cien años no cumple fácilmente una empresa. Son cien años bajo la dirección de la misma familia. Es una labor titánica y heroica la que han cumplido. Lo más importante del nacimiento de Vanguardia fue la idea de defender principios e ideales, y defender el debate de las ideas”, añadió.

También resaltó que Vanguardia siempre ha contado con un sentido ético de la información y permitiendo que se manifestara el derecho a disentir. “Cuando se analiza la trayectoria de Vanguardia, se ve la innovación permanente, en contenidos, en las formas de presentar la información y en las tecnologías que se emplean. En los momentos difíciles se ha visto la garra y las ganas de no amainar en el trabajo. Los Galvis no se dejaron arrodillar por el narcotráfico. Vanguardia no dejó que la violencia dejara acallar la voz del periodismo libre”.

La ceremonia se inició con las palabras de Alejandro Galvis Blanco, Gerente General de Vanguardia, quien resaltó la labor que el periódico ha desarrollado a lo largo de sus cien años. “Este primer siglo de existencia no sería sin ustedes, los bumangueses y santandereanos que han creído en nosotros. Gracias por creer en Vanguardia”.