$!Así es el diario vivir de dos valientes de la cuarentena en Bucaramanga

Edgar Eduardo Carrillo Valero y Danixa Reátiga Gonzalez son pareja desde hace ocho años, el año pasado tomaron la decisión de vivir juntos. Él es policía y ella enfermera, también son padres primerizos. Hacen parte del ‘primer frente de batalla’ en Santander contra el coronavirus. Así narran su vida diaria.

Una vida detrás

Más allá de un uniforme, existe un ser humano. El hogar de Edgar Carillo está conformado por su hijo, Ángel Eduardo, de apenas siete meses de nacido su y esposa Danixa Reátiga, quien vela por la vida de 21 ancianos de un hogar gerontológico de Floridablanca. A esta familia también pertenece Luky, el golden retriever que acompaña a Edgar desde hace nueve años.

Ante la condición actual que se registra en la ciudad, los turnos de trabajo en ocasiones han sido más extensos para los integrantes de la Policía. Edgar madruga cada mañana para llevar en su moto a su esposa hasta Ruitoque Bajo, donde está ubicado el hogar gerontológico. Entre tanto, el bebé es cuidado por su abuela. “Mi suegra se vino desde un pueblo cercano para colaborarnos. Normalmente lo cuidaba una niñera”.

Al mediodía, cuando hay la posibilidad, va a almorzar a su casa y aprovecha ese espacio para compartir con su pequeño entre 20 y 60 minutos. “No me puedo dejar ver del niño cuando regreso, él ya tiene noción de quiénes son sus padres. Imagínese tener que entrar a escondidas a su propio hogar... Me toca quitarme los elementos que traigo y echarlos en una bolsa, también me aplico alcohol... Es una rutina tediosa, pero así puedo compartir al menos un ratico con él”.

Seguidamente retoma sus labores, hasta cuando cae la noche y se dirige a recoger a su esposa para llevarla de nuevo a casa. “A veces cuando regreso el niño ya está dormido. Siempre salgo sin tener certeza de a qué hora volveré, en ocasiones salgo más tarde de lo previsto. Hay días que ni siquiera dan tiempo de ir a almorzar a la casa, así que cuando estamos en familia nos toca aprovechar cada minuto. En las noches cocinamos y si el bebé está despierto jugamos él. No nos trasnochamos porque al otro día las actividades no paran”.

Pese a esta situación, Carrillo recalca que portar el uniforme es un honor y vale la pena arriesgarse por lo demás. “Es una satisfacción. Nosotros tenemos alto riesgo por estar movilizándonos por todo el área, pero al tiempo puedo estar salvando muchas personas. Al llegar a la casa puedo decir que al menos concienticé por los menos a 40 personas. Es una forma de bajar el riesgo para todos”.

Más gestos de apoyo y menos discriminación

Danixa Reátiga González es enfermera jefe del hogar gerontológico donde residen 21 adultos mayores. Su equipo de trabajo está compuesto por 13 auxiliares de enfermería. “Debido a la cuarentena, actualmente tenemos seis auxiliares las 24 horas en el lugar en diferentes turnos. La idea es que no estén entrando y saliendo, porque tenemos a cargo una población bastante vulnerable y hacemos todo lo que podemos para protegerlos. Debido a que mi bebé está muy pequeño, yo sí debo volver a casa”.