Incluso, algunos pegaron a las paredes de la Gobernación copias de los contratos de pago que les hicieron a los artistas, en los que se evidenciaría que “los artistas recibieron mucho menos de lo que aparece en la contratación oficial”.

En medio de la manifestación, que se hizo frente al Palacio Amarillo, los artistas y los artesanos le hicieron un duro llamado a la directora de la citada dependencia seccional, Mery Luz Hernández López, y le exigieron su presencia.

Bernarda Ortiz, una de las artesanas que se siente estafada y molesta por esta situación, recordó, por ejemplo, que en diciembre pasado la Administración Seccional la invitó a ella a Barichara para participar en un certamen: “me dieron una pírrica suma de $ 100.000 que no me ayudó sino para el pasaje y algo más. Ahora recibo mensajes en mi celular que dizque me pagaron $4 millones y yo jamás recibí ese monto del que hablan. ¡Qué tal! Queremos que nos expliquen estas irregularidades”.