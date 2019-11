Explorar, interactuar, conocer y aprender son algunas de las bondades que las madres y cuidadores han encontrado en la ‘Bebeteca’ del Centro Cultural del Oriente, cuando llegan con sus hijos que aún no superan los dos años de edad. No obstante, ellas describen el lugar como un espacio “hermoso e inigualable”.

Y es que durante el tiempo que lo deseen y sin pagar un peso por su uso, los menores que apenas gatean o están dando sus primeros pasos pueden hacer uso de este innovador sitio, que fue acondicionado para responder de manera adecuada a la curiosidad natural y al desarrollo de sus procesos cognitivos.

Ana Leonor Rueda Vivas, secretaria de Educación de Bucaramanga, aclaró que la ‘Bebeteca’ es uno de los tres ambientes que se adecuaron durante la construcción de la Ludoteca, en el Centro Cultural del Oriente. “Allí llegan madres gestantes, así como madres lactantes con sus bebés. Son atendidas por las ludotecarias, quienes con diferentes actividades ayudan a reforzar ese vínculo de madre e hijo, y todo lo que tiene que ver con la motricidad”.

El horario de atención es de lunes a viernes, desde las 9:00 a.m. hasta las 12:30 p.m., y de 1:30 p.m. a 5:00 p.m. El sábado se presta el servicio de 9:00 a.m. a 5:00 p.m; el domingo la puertas se abren a las 9:00 a.m. y se cierran a la 1:00 p.m.

Para los más grandes

Los otros ambientes disponibles fueron adaptados para el disfrute de los mayores de dos años, en donde pueden jugar, explorar y hasta sacar su versión más creativa si dejan volar al máximo su imaginación. Uno de estos es el juego de roles, donde los infantes pueden disfrazarse, improvisar con un atuendo o caracterizarse con su personaje favorito; el otro escenario es de observación y conocimiento, para el cual se cuenta con una completa colección de Lego.

En este sentido, de acuerdo con la funcionaria, la Ludoteca está concebida como un proyecto complementario para la atención de la primera infancia en Bucaramanga, sin barreras ni condiciones para su aprovechamiento.

“Tiene un énfasis particular y es que el niño con su cuidador trabajen juntos en las actividades programadas o disfruten del juego libre. La ciudad no contaba con este tipo de escenarios”, subrayó.

Ludotecas

Las Ludotecas que durante los últimos cuatro años se han construido en Bucaramanga son operadas por la Secretaría de Educación Municipal. Fueron creadas para estimular el desarrollo mental y físico de los niños entre los cero meses y 12 años edad, de la mano de sus acudientes, familiares y cuidadores.

Para la entrada en operación, de la que se construyó en el Centro Cultural del Oriente, donde está la única ‘Bebeteca’ del área metropolitana de Bucaramanga, se requirió una inversión que superó los $370 millones.

Dato: La Alcaldía de Bucaramanga ha construido y adecuado cuatro Ludotecas, ubicadas en el Centro Cultural del Oriente, Centro Vida Kennedy, Estación Café Madrid y Parque Bosque Encantado (barrio Álvarez).