Así funcionará el ‘pico y cédula’ y el ‘toque de queda’ este fin de semana

Hoy viernes 7 de agosto se celebran 201 años de la Batalla de Boyacá. Sin embargo, la propagación del COVID-19 ha desencadenado una serie de medidas restrictivas que impidieron la realización de algún desfile, celebración o cualquier otra actividad de conmemoración que genere aglomeraciones.

Es por esta razón, que a pesar de ser puente festivo invertido, las medidas dispuestas por los gobiernos locales, departamental y nacional, no cambiarán. Por el contrario, operarán de manera normal para prevenir precisamente que la curva del contagio se acelere de una manera incontrolable. Las autoridades, incluso, aumentaron su pie de fuerza y buscan poner en cintura a los indisciplinados.

Vanguardia, a continuación, le cuenta cómo funcionará el ‘toque de queda’, el ‘pico y cédula’, el ‘pico y placa’ y todas las restricciones que habrá durante este fin de semana en el área metropolitana de Bucaramanga y Santander para evitar confusiones.

Lo anterior, teniendo en cuenta que los últimos anuncios oficiales generaron cientos de rumores, que sumados a algunos audios que se difunden por redes sociales transmitiendo información falsa sobre una presunta cuarentena estricta a partir de la fecha, cierre del comercio y hasta la no prestación del servicio de transporte público, ponen en jaque la veracidad de las medidas vigentes.

‘Toque de queda’

Durante estos tres días, el ‘toque de queda’ operará en dos momentos diferentes.

El primero comenzó desde ayer, a las 7:00 p.m., en todo el departamento, y se extenderá hasta mañana sábado a las 5:00 a.m. Esto significa que hoy la restricción total estará vigente durante todo el día, así que no salga y evite ser sancionado.

El segundo momento iniciará el mismo sábado 8 de agosto a las 6:.00 p.m. y regirá hasta el lunes 10 de agosto a las 5:00 a.m. El domingo 9 de agosto habrá nuevamente ‘toque de queda’ durante todo el día.

Según lo acordado por las autoridades de Bucaramanga, Barrancabermeja, Floridablanca, Piedecuesta, San Gil y Girón, los días festivos no operará el ‘pico y cédula’, teniendo en cuenta que las personas deben permanecer en casa. No están permitidas las salidas ni siquiera para abastecimiento.

En esta oportunidad, el sábado 8 de agosto podrán salir a abastecerse y llevar a cabo sus respectivas diligencias las personas cuyas cédulas terminen en los dígitos 1 y 2. Lo podrán hacer desde las 5:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., cuando comience a operar de nuevo el ‘toque de queda’.

El lunes 10 de agosto, desde las 5:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., podrán salir quienes tengan número de cédulas terminadas en 3 y 4.

‘Pico y placa’

Por otro lado, es importante aclarar que hoy por ser festivo no operará el ‘pico y placa’ en la capital santandereana. Sin embargo, el sábado 8 de agosto la medida volverá a regir. La restricción la tendrán las placas terminadas en 9 y 0. Comenzará a las 9:00 a.m. y terminará a la 1:00 p.m.

Si su ‘pico y cédula’ coincide con el ‘pico y placa’ de su vehículo, según lo manifestado por la Alcaldía de Bucaramanga usted estará exento de la restricción y podrá salir a abastecerse, sin ningún inconveniente.

Horario para hacer deporte

Hoy ninguna persona podrá salir a realizar actividades deportivas, tampoco lo podrán hacer el domingo 9 de agosto. Pero, mañana, quienes deseen realizar alguna actividad física, lo podrán hacer desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. Si no pudo hacerlo en este lapso, deberá esperar hasta el próximo lunes 10 de agosto.

¿Habrá Ley seca?

No habrá Ley Seca. No está prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas. No obstante, está prohibido la ingesta de licor en espacios abiertos, públicos y establecimientos de comercio, al menos hasta el próximo 1 de septiembre.

Viajeros

Si vengo de otro departamento, ¿qué debo hacer para llegar a Santander?

¡Pues bien! Para ingresar a territorio santandereano se debe presentar la prueba PCR de COVID-19 no superior a los 5 días. El resultado debe ser negativo. Y si va a salir del departamento, deberá revisar las disposiciones que tengan los otros entes territoriales.

Comercio

Las actividades comerciales se mantendrán en operación normal y en los horarios previamente establecidos. Durante la vigencia del ‘toque de queda’ solo podrán prestar sus servicios mediante domicilios.

Por tanto, no es cierto que se exigieron cierres de negocios a horas determinadas.

Servicio de transporte

Metrolínea prestará su servicio normal, así que tampoco es cierto que se restringirán recorridos hacia ciertos sectores del área metropolitana, como La Cumbre. La operación se ajustará según el día; es decir, hoy y el domingo la flota arranca a las 4:45 a.m. y termina sobre las 7:45 p.m. que sale el último recorrido de ruta alimentadora.

Estos dos días por ser festivos no operan las rutas T1 Express, T4, T2, P1, P8, P9, P12, RE1 y AB3.

El sábado se inicia a las 4:15 a.m., y termina sobre las 7:45 p.m. Para este día, se recuerda a los usuarios, el ‘toque de queda’ está fijado a partir de las 6:00 p.m. y se debe acatar; sin embargo, se tendrán despachos adicionales para quienes están en las excepciones o cuentan con permisos laborales. No operan las rutas T1 Express, T4, P1, P8, P9, P12, RE1 y AB3.