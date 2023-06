Una alianza entre la Universidad de Santander, Udes, y la Fundación Amigos Foscal, permitirá educar sobre reciclaje a jóvenes de décimo y once grado de colegios públicos y privados mientras aportan a mejorar la calidad de vida de pacientes diagnosticados con cáncer.

“Desde la facultad de Ingeniería Ambiental, con el semillero “Soy cuidador del medio ambiente”, realizaremos campañas de formación sobre reciclaje con los colegios del área metropolitana que deseen participar. También lideraremos el reciclatón, donde cada colegio entrega residuos aprovechables después de conocer cómo y qué recolectar”, indicó la directora del programa, Ingeniería Ambiental de la Udes, Kristle Katerinne Forero.

Esta serie de talleres se realizarán en los laboratorios de la Udes y allí los jóvenes de colegio aprenderán además de gestión de residuos sobre recursos hídricos, calidad del aire y cómo enfrentar los problemas ambientales para volverse defensores del planeta desde su aula de clase hasta en sus familias y barrios.

“La idea es que los talleres se impartan de agosto hasta octubre de 2023. Haremos campañas de posconsumo y recolección de material reciclable. La venta de estos materiales estará destinada a la fundación Amigos Foscal, que atiende a pacientes diagnosticados con cáncer que tienen pocos recursos”, explicó Forero.

Serán los profesores del programa de ingeniería ambiental quienes impartan las clases y, cuenta la directora del programa, que están entusiasmados pues una de las características de las nuevas generaciones tiene que con la conciencia por cuidar el planeta y sus recursos.

“Suena cliché pero ellos son el presente y futuro. Son agentes de cambio en sus familias, por lo que si ellos aprenden, no cambiamos solo al colegio y los estudiantes, sino que impactamos a familias y comunidades. Además recordemos que hay interés innato en cuidar el medio ambiente, es un tema generacional”, comentó la docente.

Cambiar ‘basura’

por sonrisas

A pesar de que en los últimos años han aumentado las campañas a favor del reciclaje y del auge de las eliminaciones de los plásticos de un solo uso, se estima que durante el año 2022 en Bucaramanga se aprovechó el 4,6 % de los residuos que se produjeron, que equivale a 8.193 toneladas.

Y aunque esta cifra significó un aumento de material aprovechado en un 59,8 % con respecto al 2021, todavía falta mucho por hacer.

Ahí entran las alianzas públicas y privadas, pero también los estudiantes y docentes que manifiesten su interés en hacer parte de este proyecto.

“Por medio del reciclaje, en alianza con una comercializadora generamos recursos para poder atender pacientes. Con lo que llaman basura generamos ingresos y podemos apoyar con transporte, comida o albergue a los familiares y pacientes diagnosticados con cáncer”, dijo Claudia Juliana Salinas Castillo, coordinadora de mercadeo de Fundación Amigos Foscal.

Claudia explicó que es una labor que, por dónde se le mire, se convierte en un ‘gana gana’. El colegio gana formación integral de estudiantes, “la Universidad es catalogada como la institución verde de Santander por lo que es un plus que apoye estos proyectos y la Foscal logra apoyar a las familias y pacientes diagnosticados con cáncer”.

Este plan para la Fundación no es nuevo. El año pasado lograron realizar alianzas con algunos colegios de Girón y en pocos meses recaudaron en reciclaje el peso necesario para ganar cerca de $7 millones. Este año, con el apoyo de la Udes, tienen metas más grandes.

“Los niños son esponjas, nos reeducan a nosotros. Notamos esto en el proyecto del año pasado. Fueron pocos colegios y aun así recolectamos seis toneladas de reciclaje. Con ese dinero realizamos talleres para pacientes y familiares, en artes y oficios que les permitan tener proyectos productivos y también pudimos pagar acompañamiento pedagógico a niños con cáncer que por el tratamiento tienen que desescolarizar”, comentó Salinas.

La meta de este año es recolectar 20 toneladas de reciclaje y poder incrementar los ingresos, que a su vez se ven reflejados en mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer más vulnerables.

Una luz en medio de la incertidumbre

Cuenta la funcionaria que la Fundación Amigos Foscal lleva 15 años ayudando con transporte, alimentación y hospedaje a pacientes con cáncer y sus familias. Como en cualquier fundación, los recursos nunca son suficientes, pero prefieren emprender acciones y no únicamente esperar a que les lleguen las donaciones.

“Cuando a un paciente se le diagnostica el cáncer, no solo lo afecta a él sino a su familia. Apoyamos a familias muy vulnerables que no cuentan con recursos para viajar a que su familiar se haga el tratamiento. Hemos visto, por ejemplo, que un transporte que no se pague puede cobrar la vida del paciente. Entonces desde la fundación estamos buscando siempre cómo poder ayudarlos. De ahí nacen proyectos como el de ‘superhéroes de vida, conservadores del planeta”, dijo.

Desde la fundación también tienen este programa enfocado a empresas, en dónde las instituciones vinculadas se comprometen a entregar los residuos aprovechables para cuidar al planeta y apoyar a un paciente con cáncer.

Si quiere hacer parte de este proyecto puede comunicarse al 304 659 5158 o acercarse a la Foscal, en el segundo piso del edificio Milton Salazar o en la Foscal Internacional oficina 108.