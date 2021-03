A Santander recién llegó un nuevo cargamento de vacunas contra la COVID-19, que permitirá avanzar con la Etapa 2 del Plan Nacional de Vacunación. Lo primero que dejó en claro el Gobierno Departamental es que estos nuevos biológicos se distribuirán “en todo el departamento”.

La gran novedad es que se iniciará la aplicación de vacunas en personas con edades entre los 60 años y los 79 años y todo el talento humano del sector salud, incluyendo estudiantes de pregrado.

Lea también: Reportan 96 nuevos casos y cinco fallecidos por COVID-19 en Santander

Luego de las diez de la noche del pasado viernes, la Gobernación de Santander anunció el arribo de 13.956 dosis contra el coronavirus fabricadas por Sinovac, lo que representan la octava entrega de antígenos por parte del Gobierno Central.

Vanguardia entrevistó este sábado al gerente departamental para la Estrategia COVID-19 en Santander, Felipe González Castro. El funcionario informó cuáles son las poblaciones que recibirán estos biológicos.

“Estas nuevas vacunas se distribuirán entre este domingo y el lunes entrante. Las vamos a distribuir en todos los territorios del departamento”, indicó González Castro.

Es importante precisar que, de acuerdo con lo definido por las autoridades departamentales en el Puesto de Mando Unificado, PMU, estas dosis de la Etapa 2 se entregarán de forma prioritaria a los municipios que ya aplicaron la totalidad de dosis que recibieron y que corresponden a la Etapa 1 del Plan de Vacunación.

¿A quiénes se aplicarán?

De acuerdo con lo precisado por la Gerencia Departamental para la COVID, así se definió la distribución de las 13.956 nuevas dosis:

* 2.532 vacunas para inmunizar a personas entre los 60 años y los 79 años, “siguiendo la priorización que dicta el Ministerio de Salud”, explicó González Castro.

De acuerdo con la Resolución 327 de 2021 que expidió dicha cartera ministerial, en esta etapa los beneficiados tendrán la siguiente prioridad:

1. Adultos de dichas edades y que se encuentren en refugios, ancianatos y establecimientos de protección similares.

2. Aquellos adultos entre dichas edades y que estén privados de la libertad.

3. Vacunación en general de personas entre los 75 años y los 80 años.

* Otras 6.887 vacunas de Sinovac serán aplicadas como segunda dosis, a quienes recibieron la primera dosis según Resolución 195 de 2021.

* 1.039 biológicos se distribuirán entre el talento humano en salud correspondiente a la Etapa 1, de municipios que no son del área metropolitana.

* Los 3.498 antígenos restantes serán aplicados al personal de salud en el marco de la Etapa 2, en localidades que no pertenecen al área metropolitana.

Además de estas 13 mil vacunas Sinovac, es pertinente informar que desde el próximo lunes festivo se iniciará la aplicación al personal de salud de 2.466 dosis de Pfizer, que llegaron a Santander el pasado 17 de marzo, conforme con las estadísticas del Gobierno Departamental.

También le puede interesar: COVID-19: Brasil toma medidas para evitar desabastecimiento de oxígeno y medicamentos

Avance del 63,2% en Santander

De acuerdo con el más reciente reporte del Gobierno Nacional, entregado en la tarde de ayer y con corte al pasado 19 de marzo, en el escalafón de territorios con mejor avance en la aplicación de vacunas contra la COVID-19 Santander se ubica en el puesto 12, entre 37 poblaciones.

De acuerdo con lo informado por Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, hasta el momento Santander ha recibido 81.336 dosis en total, de las cuales ya se aplicaron 51.414.

Es decir, Santander registra un avance del 63,2% con relación al número de antígenos distribuidos y la cantidad que han sido aplicados.

En comparación, el territorio que se ubica en el primer puesto con el mejor porcentaje de progreso es Risaralda, con un 93,2% de vacunas aplicadas; seguido de Quindío con 82,6% y de Cundinamarca con 81,4%.

Los de peor o lento avance son: Buenaventura (26,9%), Putumayo y Arauca (33,5%) y Vichada (37%).

Llamado para la Semana Santa

Ante el periodo de actos religiosos y la conmemoración de la Semana Santa que se aproxima, teniendo en cuenta posibles aglomeraciones y desórdenes que puedan volver a disparar los contagios como ocurrió en diciembre y enero pasados, las autoridades ya empezaron a realizar llamados de conciencia a la ciudadanía.

Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud, hizo las siguientes recomendaciones a las familias:

“En lo posible, no visitar a familiares, y si los visitamos, no pernoctar en sus casas. Tener todas las medidas para el distanciamiento físico y permanente uso del tapabocas. El hecho de iniciar la vacunación no implica que bajemos la guardia”, sugirió el funcionario del Gobierno Central.

Dato: De acuerdo con el reporte más actualizado del Ministerio de Salud, entregado en la tarde de este sábado, en Santander se han confirmado en total 93.322 contagios.