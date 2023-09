60 emprendimientos se ofrecen en el Parque de los Niños.

“El evento me ha parecido espectacular. Las personas han respondido muy bien, me han seguido en redes sociales, me han hecho pedidos y he logrado tener amistadas para generar alianzas comerciales”, precisó Luis José Sánchez, uno de los jóvenes artesanos que participa en esta interesante feria.

De igual forma, debido a la buena participación del público, la Administración Local ha anunciado que se espera que en lo que resta del año se puedan realizar nuevas exposiciones, las cuales se programarán y anunciarán en los momentos que corresponda.

Por ahora, recuerde que la actual Feria Artesanal se sigue realizando en el referido parque de Bucaramanga.