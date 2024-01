Así será la política pública con las ventas ambulantes en Bucaramanga

Un censo oficial habla de un total de 3 mil 560 vendedores ambulantes que ofrecen productos en las calles de Bucaramanga.

Un accidente, ocurrido hace dos décadas, dejó a Ricardo Meneses ‘atado’ a una silla de ruedas. Esa situación hizo que este hombre, que hoy tiene 50 años, no tuviera facilidades para acceder a un empleo. Ricardo encontró en las ventas estacionarias la posibilidad de ganarse la vida: “Quisiera tener un empleo formal, pero aquí no hay posibilidades de ello, menos para mí, dada mi actual condición física. Me gustaría que el nuevo alcalde ayudara a la población en situación de discapacidad que debe recurrir a lo informal para acceder a unos pesos”.

Clara Rodríguez tiene 51 años y ha pasado los últimos 20 vendiendo refrescos y frutas en las calles de la zona céntrica de la capital santandereana. Asegura que se la rebusca por la vía informal, entre otras cosas, porque no ha logrado conseguir un empleo formal que le permita sacar adelante a su familia, la cual está conformada por su esposo, quien igualmente es vendedor, y cuatro hijos. Ella es consiente de que invade el espacio público y de que no paga impuestos; “sin embargo, mi oficio ha sido el único sustento diario”.

Fredy M. Bedoya llegó del sector rural hace seis años con la esperanza de tener un trabajo en Bucaramanga. Sin embargo, la suerte no le acompañó, por más que pasó hojas de vida a muchas empresas. Tras tocar puertas que nunca se le abrieron, “opté por armar mi punto de venta de dulces para sobrevivir. Trabajar en la calle, al rayo del sol o de la lluvia, no es fácil porque uno vive a destajo: un día me va bien, al otro no. Pienso que la política pública con la informalidad debería incluir fuentes de empleos para nosotros, los vendedores ambulantes”.