Ante las numerosas quejas que existen sobre problemas para obtener citas con el fin de tramitar el pasaporte en Santander, el Gobierno Departamental dispuso dos jornadas masivas para asignar más de 2.500 citaciones.

La primera de estas fechas se definió para mañana, jueves 29 de abril. De acuerdo con lo precisado, a partir de las 8:00 a.m. se dispondrán cerca de 2.000 citas, a través de la plataforma virtual que dispuso la Gobernación de Santander: pastramite.santander.gov.co.

Lea también: Video: Investigan presunta red de tramitadores en la Oficina de Pasaportes de Santander

Normalmente tal plataforma se habilita únicamente una hora al día, entre la 1:00 p.m. y las 2:00 p.m. En la jornada especial que habrá este 29 de abril este sitio web estará disponible “hasta agotar el número de citas establecidas”, precisaron las autoridades.

La Gobernación de Santander informó que los usuarios “podrán acceder a 2 mil citas para las semanas comprendidas entre el 3 de mayo y el 14 de mayo” próximos.

Los usuarios señalan que la plataforma colapsa con frecuencia y no permite programar citas. Desde el Gobierno Departamental también se mencionan algunos descuidos cometidos por ciudadanos y que dificultan el proceso de asignación.

Por tal motivo, la Gobernación de Santander recomienda hacer con antelación el registro de usuario y contraseña en: pastramite.santander.gov.co.

Tenga en cuenta que si realizó este registro con éxito, en cuestión de segundos recibirá un mensaje al correo electrónico que diligenció, con un enlace web sobre el cual deberá dar clic para realizar la confirmación de sus datos.

Una vez se haya registrado, esté atento en el momento en que se habilite la programación de citas para hacer su solicitud. “No olvide diligenciar el formulario de Cancillería que encontrará en la página antes de iniciar sesión”, precisó gobernación.

También le puede interesar: Alertan sobre cobros de tramitadores en Tránsito de Bucaramanga

Segunda jornada masiva

El próximo 15 de mayo se dispondrá atención presencial durante la mañana, para aquellos ciudadanos que no puedan programar cita. “Se asignarán alrededor de 500 citas entre el 18 de mayo y el 28 de mayo”, según las autoridades.

Los interesados deberán acudir a la Oficina de Pasaportes de Santander, ubicada en la calle 52 # 35- 27, en el siguiente horario según el dígito final de su cédula:

8:00 a.m. (0-1), 9:00 a.m. (2-3), 10:00 a.m. (4-5), 11:00 a.m. (6-7, 12:00 m. (8-9).

Dato: 691 0880 extensión 1051 es la línea telefónica habilitada por la Oficina de Pasaportes para que los usuarios obtengan más información.