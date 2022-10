Cabecera, Real de Minas y Centro son los vecindarios que registran los mayores índices delictivos en los parques de Bucaramanga, de acuerdo con los indicadores oficiales de las autoridades.

Entre enero y agosto del presente año se contabilizaron 91 hurtos y asaltos contra personas en este tipo de escenarios en la capital santandereana.

Dichas estadísticas motivaron la puesta en marcha desde el pasado mes de una nueva estrategia en materia de convivencia y seguridad ciudadana por parte del Gobierno Local, para llevar oferta institucional a tales entornos e incentivar la apropiación por parte de la comunidad.

A través de 'Mi parque, mi espacio', en la presente semana diversas dependencias y entidades del Municipio visitarán 16 escenarios en diversos sectores del territorio, con eventos recreativos y culturales dirigidos a diferentes edades.

Los escenarios que se impactarán son:

1. San Pío: escuela de 'skateboarding' (miércoles, 4:30 p.m. - 5:30 p.m.).

2. Bruno Batello: activación física (viernes, 6.00 a.m. - 7:00 a.m.).

3. Los Héroes: escuela de baloncesto para niños entre 3 y 15 años (martes y jueves, 1:50 p.m. - 3:40 p.m.).

4. Los Sueños: mercadillo campesino (domingo, 6:00 a.m. - 12:00 m.).

5. Los Niños: escuelas de formación (martes, 3:30 p.m. - 4:45 p.m.), escuela de tenis para niños entre 3 y 15 años (martes y jueves, 8:30 a.m. - 10:00 a.m.), escuela de baloncesto para niños entre 3 y 15 años (miércoles, 1:50 p.m. - 3:40 p.m.), feria de emprendimiento (viernes, 9:00 a.m. - 6:00 p.m.), danza folclórica (viernes, 4:00 p.m. y domingo, 10:30 a.m.). 6. La Concordia: Centro Integral de La Mujer 'CIM Contigo' (miércoles, 9:00 a.m. - 11:00 a.m.), activación física (jueves, 6:00 a.m. - 7:00 a.m.).

7. Lineal Río de Oro: escuela de patinaje y ciclismo para niños (miércoles, 7:00 p.m.).

8. Mesón de Los Búcaros: activación física (miércoles y sábado, 8:00 a.m.).

9. La Flora: activación física (miércoles, 6:00 a.m.).

10. Estoraques: escuela de microfútbol para niños (miércoles y viernes, 6:00 a.m.).

11. Cristo Rey: escuela de fútbol para niños (martes y jueves, 3:15 p.m. - 4:30 p.m.).

12. Girardot: escuela de formación para niños (miércoles, 3:30 p.m. y viernes, 5:00 p.m.).

13. Calle 19 Norte: escuela de microfútbol para niños (viernes, 6:00 a.m.).

14. Santander: feria de emprendimiento (jueves, 6:00 a.m. - 5:00 p.m.), danza folclórica (jueves, 4:00 p.m.).

Este listado lo completan los parques Cristal Bajo y Cristal Alto, en donde este lunes se realizaron en horas de la mañana escuelas deportivas dirigidas a niños.

“Los servicios que se ofertan en cada parque son concertados, de acuerdo con reuniones previas realizadas con líderes del barrio, dependiendo de las necesidades del sector”, indicó Paula Zambrano, subsecretaria del Interior de la Alcaldía de Bucaramanga.

De acuerdo con lo precisado por las autoridades, como parte de esta estrategia fueron priorizados 38 escenarios en donde existen constantes problemas a raíz de situaciones como el microtráfico.

