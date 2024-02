Atención: Así es el pico y placa metropolitano este martes en Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca

Lo primero que usted debe tener claro es que el pico y placa en Bucaramanga no sufrió modificación alguna. Esto quiere decir que la restricción se mantiene. Para el caso de este martes, los vehículos que no pueden circular son aquellos cuyas placas terminan en los dígitos 1 y 2, entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m. Esta medida afecta a los carros y motos particulares.

Para el caso de Floridablanca, Girón y Piedecuesta, la restricción está vigente, pero solo en una fase pedagógica. Sin embargo, no operará en toda la jurisdicción de los municipios. El pico y placa solo se implementará por sectores.