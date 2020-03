Al descubierto quedó una nueva modalidad de estafa que viene haciendo carrera en Bucaramanga.

En esta oportunidad el anzuelo son perfiles falsos de la red social de Facebook, donde los delincuentes crean cuentas clones de las personas que quieren estafar, para así poder acceder a sus datos personales, cuentas, entre otros.

El proceder de esta forma delincuencial es estudiar el perfil de la víctima, localizar un amigo, crear una cuenta idéntica, con la misma foto, amistades en común y hasta publicaciones similares.

Luego, escribir a través de Messenger y pedir ayuda a las personas con la excusa de recibir un envío internacional, para así acceder a datos como cédula, teléfono, y número de cuenta bancaria.

“Hola” desde un perfil falso

Una mujer que fue víctima de esta modalidad de estafa, le relató a Vanguardia cómo es el accionar de esta banda que estaría operando desde alguna cárcel país.

“Me escribió una amiga que hace tiempo no me contactaba, yo me alegré y comenzamos a hablar. En medio de la conversación ella me pidió que si podía recibir una mercancía que iba a enviar desde Estados Unidos, yo no respondí de inmediato”, relató la víctima.

Cuenta que le causó curiosidad ese pedido, así que optó por ver el perfil. “Al ingresar me di cuenta que no la tenía agregada, así que me pareció extraño que me escribiera a través de ese usuario y no del principal, decidí contactarme con ella por medio de su otra cuenta, y ahí descubrí que se trataba de una estafada”, narró.

La víctima dice que si no hubiera entrado por curiosidad al perfil que le estaba hablando, jamás se habría percatado y probablemente hubiera caído en el engaño. Además, la mujer refiere que conoce de otros casos similares en los que han caído amigos cercanos.

Según denuncia la víctima, es de su conocimiento otros casos donde les piden consignaciones urgentes y las personas caen en la estafa, sin verificar el perfil.

Recomendaciones de las autoridades

El patrullero William Caicedo Domínguez, investigador de la Unidad de Delitos Informáticos de la Sijín en Bucaramanga, recomienda a los ciudadanos mantener las cuentas de las redes sociales privadas.

“Lo único que no se puede ocultar es la imagen de perfil y de portada, los demás datos pueden ser privados. Además se recomienda evitar tomarse fotos frente a direcciones personales, o mostrando propiedades como carros, porque este tipo de delincuentes hacen inteligencia y pueden estudiar el perfil para saber de qué forma abordar y así facilitar la estafa”, concluye el investigador.