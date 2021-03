De acuerdo con Luis Felipe González Castro, gerente departamental de la Estrategia AntiCOVID-19, “esto se debe a la unión de múltiples razones, entre ellas las medidas adoptadas por el gobierno departamental a través del Puesto de Mando Unificado”.

Según él, “las autoridades nos hemos podido anticipar a las decisiones según el fortalecimiento de la vigilancia de salud pública e indicadores epidemiológicos; nuestro sistema de salud se ha venido fortaleciendo y nuestros médicos han aprendido más acerca de la enfermedad”.

Agregó que “se han podido implementar tratamientos médicos que disminuyen los días de estancia hospitalaria en los pacientes más graves y podemos considerar que, de cierta manera, las personas han empezado a seguir un poco más las recomendaciones de autocuidado como el uso del tapabocas”.

“Sin embargo, el mensaje es no relajarnos, porque aún nos falta un camino largo para alcanzar la inmunidad de rebaño nacional y departamental a través de la vacunación”, precisó el funcionario.

Recordó el caso que se vive en la actualidad en Europa, “en donde hay países que hoy se enfrentan a una tercera ola de la pandemia e incluso han tenido que volver a tomar las medidas restrictivas contempladas en la ‘cuarentena’ y en los estados de aislamiento preventivo”.

Precisó que a la fecha de ayer ya se contabilizan 93.151 infectados en el Departamento, desde que inició la pandemia en Santander.

Y aunque de esa cifra ya se ha recuperado el 95% de los pacientes, “no podemos ceder y, por el contrario, debemos reforzar las medidas de prevención”, afirmó.

Lo mismo aseguró Nelson Ballesteros, secretario de Salud del Municipio, quien agregó que “es preciso seguir manteniendo los protocolos de bioseguridad, pues no podemos bajar la guardia”.

“Es fundamental seguir evitando aglomeraciones, fiestas o reuniones con desconocidos”, precisó el funcionario.

“Vale anotar que a Santander llegaron otras 2.466 vacunas de Pfizer para aplicar la segunda dosis al personal de salud del área metropolitana de Bucaramanga. Hoy, más de 45.000 personas han recibido la vacuna contra el coronavirus en el departamento”, dijo González Castro.

Por su parte, Víctor Raúl Castillo Mantilla, presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia, FCV, y del Hospital Internacional de Colombia, HIC, no negó que indudablemente las cifras están bajando.

No obstante, dijo “que la pandemia no se ha ido. Por lo tanto, el mensaje es claro: no nos podemos descuidar, sobre todo ad portas de la Semana Mayor, una temporada en la que tradicionalmente la gente se relaja más de la cuenta y viaja a distintos destinos”.

Por eso, se les recomienda a todos los ciudadanos seguir acatando las debidas medidas de prevención, tales como el aislamiento físico y social; evitar salir de la vivienda o hacerlo solo para satisfacer necesidades básicas; no protagonizar fiestas o aglomeraciones; realizar los protocolos necesarios al ingresar y salir de casa o de la oficina; usar adecuadamente el tapabocas; cuidar los adultos mayores, así como otras acciones claves para el bienestar de todos.