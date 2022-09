Independiente de la posición en la que se encuentre el Atlético Bucaramanga, esté o no entre los ocho clasificados, y más allá de que el partido de fútbol sea flojo, los miembros de las barras no paran de saltar ni de gritar. La cuestión no es del juego solamente, sino de apoyar al club, pese a la adversidad o al desempeño.

Dicho de otra forma: la cuestión es de ‘aguante’. Pues bien, los miembros de ‘Aguante La Barra’, el proyecto de barrismo social que se cumple en la Ciudad Bonita, aprovecharon que el Atlético jugó su partido con el Once Caldas el sábado pasado, y pasaron de la tribuna al ‘estadio’ de sus propios emprendimientos.

En la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, todos ellos demostraron que, además de ser hinchas del Atlético, promueven nuevas prácticas de compromiso social y de emprendimiento, con las que están sacando adelante a sus familias.

Muchos de ellos ya tienen tiendas y stands deportivos, los cuales enarbolan los colores del equipo canario. Y desde esos puntos, habilitados en la Plaza Cívica, ofrecieron camisetas, manillas, gorras, banderas y hasta vuvuzelas.

Con estas actividades han generado empleos directos a través de la confección y la distribución de uniformes y accesorios alusivos al equipo local.