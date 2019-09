Aunque el proyecto ha tenido muy buenos resultados, el éxito no se ha logrado en todas las ciudades, es por eso que el trabajo demanda mucho más esfuerzo, dedicación, y sobre todo, no desfallecer.

“Los trabajos que se hacen son muchísimos. La gente no sabe que la Fortaleza tiene fundación, que realiza ‘La navidad leoparda’, en donde los miembros del grupo van a los barrios más marginales de Bucaramanga a entregar regalos. Que tiene una banda de música tremenda. La idea es mostrar todo eso, que la gente se empiece a interesar y a descubrir verdaderamente a las personas que allí se encuentran”, explicó Oviedo.

Por esta razón, el foro que se va a realizar es abierto al público, para que también la gente conozca lo que estos grupos están haciendo.

La ejecución de este tipo de eventos es sumamente importante por los cambios que ha generado en algunas personas. El efecto está vivo, se puede ver y oír en los miembros de las barras que hoy son menos conflictivos, más tolerantes y mejores personas.

“Antiguamente, que se diera un encuentro como esos, no lo tolerábamos. Lo de este congreso es el resultado de un proceso que se ha hecho por mucho tiempo. Aunque hay personas que todavía no lo aceptan, este número es mucho menor que hace años. Hay que demostrar que el hincha de otro equipo es un rival, no un enemigo. Yo, antes no toleraba a la gente no toleraba a los de las otras barras, hoy en día trabajo con ellos y quiero que la guerra de nosotros no sea en la calle dándonos cuchillo o matándonos, sino que sea en las tribunas”, sostuvo Salcedo.

La invitación es a conocer y participar de este encuentro nacional, en donde podrá observar como un grupo estigmatizado se esfuerza, a pesar de tantas dificultades, a trabajar por construir una mejor sociedad, transformado a jóvenes conflictivos y vulnerables en generadores de paz.