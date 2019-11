Mal manejo presupuestal, escasa inversión en equipos, falta de mantenimiento en maquinaria y poca capacitación, son algunas de las razones que miembros del Cuerpo de Bomberos, argumentaron para manifestarse de forma pacífica, frente a la estación central, este jueves.

“No se ha hecho la inversión que se esperaba, la maquinaria está abandonada y no ha pasado nada con la estación del Norte. Estamos pidiendo que el alcalde y el Concejo electo nos atiendan. Nosotros sí les damos un verdadero informe de lo que está sucediendo, no los informes mentirosos que lleva el director. Él dice que nosotros estamos capacitados, pero este año no se ha dado ni una sola capacitación, necesitamos entrenamiento de campo, no de escritorio”, expresó Fabio Larrota Lizarazo, presidente del Sindicato de Trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga.

Esta redacción se comunicó con Diego Orlando Rodríguez Ortiz, quien es el director general del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, para conocer su versión sobre las denuncias que presenta el sindicato de trabajadores de esta institución.

“Nosotros respetamos las manifestaciones del sindicato y no hay ningún impedimento para que las realicen. El lunes inicia la ejecución del contrato de capacitación para la vigencia 2019. Salió un poco tarde porque en la convocatoria se inscribieron pocos, tocó sacar una segunda convocatoria en la cual ya participaron, se estructuró el proceso y ya van a iniciar”, dijo el funcionario.

Del mismo modo, con respecto al mantenimiento de maquinaria y adquisición de equipos, expresó que “la institución sí ha adquirido vehículos como el carro escalera, equipos para atender emergencias de abejas y se está ejecutando un contrato para la adquisición de trajes, botas y cascos contra incendios, además, la estación de Chimitá se encuentra en mantenimiento”.

Con respecto a los “falsos informes” a los que hace referencia el sindicato, Rodríguez Ortiz explicó que estos son un compilado de lo que sucede en la parte administrativa y las áreas de capacitación, operación y prevención, y que el tema de ‘capacitación’ ha sido erróneamente interpretado, pues estos hablan de entrenamiento.

“Este entrenamiento es el que dan los propios oficiales al personal que tienen a cargo, quienes asisten y se preparan para la atención de emergencia. Una capacitación formal es la que ya se contrata y la que va a iniciar la semana entrante”, añadió Rodríguez.

El funcionario aclaró que desde la dirección general no se conocen los términos de negociación, pero aseguró estar abierto al diálogo para mejorar la comunicación y la relación en la institución.

Por otro lado, aunque la manifestación está a tiempo indefinido, Larrota Lizarazo dijo que el servicio a la comunidad no se va a ver afectado y que hay una compañía dispuesta a responder ante cualquier emergencia.

Debido a que una de las peticiones de quienes se encuentran en la protesta es reunirse con el alcalde electo, Juan Carlos Cárdenas, Vanguardia intentó comunicarse con el mandatario para conocer su posición, pero no fue posible porque se encuentra fuera de la ciudad.