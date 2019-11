De hecho, tal asunto desató uno de los escándalos más sonados en los últimos años sobre contratación pública en la capital santandereana, debido a que el Municipio pretendía adjudicar de forma directa un contrato cercano a los 250 millones de dólares y a un contrato de corretaje que salió a la luz pública, y que presuntamente involucró a uno de los hijos del ex alcalde Rodolfo Hernández Suárez.

Pero esta Estación de Clasificación y Aprovechamiento de residuos sólidos, ECA, no puede tratar ni aprovechar los restos orgánicos, como desperdicios de comida y jardín, frutas y verduras; los que más produce la ciudad.

Recientemente se finalizó un estudio que contrató la Emab, por un costo cercano a los $103 millones, para evaluar la viabilidad que existe para generar energía eléctrica a partir de los desechos orgánicos que generan los bumangueses.

El Alcalde (D) de Bucaramanga, Manuel Azuero, informó a Vanguardia que “se tuvo en cuenta una experiencia exitosa que aplicó Incubadora de Santander. Este proyecto costaría cerca de $13 mil millones, sin incluir el valor del lote que se requiere para la planta de tratamiento, que se podría instalar en donde funciona El Carrasco.

“El siguiente paso es la estructuración del modelo financiero, para poder apalancar la realización del proyecto. Al gobierno entrante le vamos a entregar un modelo genérico, en el cual ellos pueden insertar variables y evaluar alternativas, sea con recursos de crédito, del Municipio, de la Emab; etc”, agregó el mandatario.

Los resultados del estudio

Javier Martínez, ingeniero que desarrolló el estudio contratado por la Emab, entregó detalles sobre este proyecto para la transformación de restos orgánicos. “La idea es iniciar con 60 toneladas diarias de residuos, que van a venir directamente de las plazas de mercado, supermercados, fruver y Centroabastos. Este tipo de materia es la que más produce contaminantes y lixiviados.

“La materia se clasificaría a través de la misma ECA, y luego se trasladaría a la planta de biodigestión anaeróbica (ver recuadro), en donde una máquina centrífuga seleccionaría la materia orgánica que será tratada y que producirá energía eléctrica. Sería un proyecto auto sostenible, que a partir del sexto mes podría iniciar su segunda fase, para convertir 120 toneladas diarias”, explicó este especialista.

Este experto en manejo de residuos sólidos detalló cuál sería el tratamiento que se haría a tales desechos y qué se haría con la energía eléctrica que se produciría.

“La materia orgánica se tritura en esta planta, se mezcla con agua y se lleva a un tanque en donde se hace un tratamiento con hidrólisis (desdoblamiento de una molécula por la acción del agua). Luego este material pasa a un biodigestor, en donde hay bacterias que producirán metano. Este gas se recolectará y se llevará a un motor, para que produzca la energía.

“Un 5% de esta energía se va a auto consumir en la planta y el resto se entregará a la red pública de la ciudad, para el consumo y venta. También se podrá vender abono sólido y líquido, de producción orgánica”, expuso Martínez.

¿Cuándo se haría realidad?

Manuel Azuero, alcalde (D) de Bucaramanga, indicó que “ya le corresponde al alcalde Juan Carlos Cárdenas, pero creo que si se mantiene el ritmo de trabajo haría falta un año más de planificación y un año más para la ejecución y adecuación del proyecto como tal, para que dicha planta pudiese estar en operación para el 2022.

“La reunión con el alcalde electo la vamos a tener a principios de diciembre próximo, para exponer este proyecto en particular. Independientemente de que no hayamos hablado al respecto, el ingeniero Juan Carlos ha expresado públicamente su interés y compromiso por promover un proyecto que permita la transformación de los orgánicos, ya que esta materia no se puede reciclar”, agregó la primera autoridad de la ciudad.

Una vez se tenga definido el plan de financiamiento para este proyecto de $13 mil millones, se iniciaría la fase de contratación pública.

Azuero comunicó que, “luego se deberá adelantar una convocatoria pública, para escoger al proveedor de la tecnología. Una vez se defina el proveedor, se hará un proceso de licenciamiento ambiental en el predio que se elija para el proyecto.

“En el informe de empalme, disponible en la página web empalme.bucaramanga.gov.co, existe un capítulo especial en el que recomendamos que este proyecto se priorice”, añadió el Alcalde (D) de Bucaramanga.