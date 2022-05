La Ciudad Bonita está en plena celebración de su cumpleaños número 400 y la reactivación económica ha permitido que poco a poco gremios y sectores sociales se sumen a la agenda de actividades para que la conmemoración sea muy especial.

La ex Señorita Colombia Silvia Fernanda Ortiz, fiel representante de la mujer bumanguesa, ha sido encargada por la Alcaldía de Bucaramanga para convocar esfuerzos del sector público y privado en aras de consolidar la agenda de actividades y que este sea un cumpleaños inolvidable.

En una charla con Vanguardia, la coordinadora de la celebración contó detalles de lo que está previsto y lo que le quedará a la ciudad como memoria de este gran acontecimiento.

¿Cómo se ha organizado la agenda de celebración de los 400 años de Bucaramanga?

Desde el año pasado hemos trabajado en esto, primero activamos un portal, hicimos unas mesas de trabajo con empresarios, una encuesta en los barrios y también virtualmente, para preguntarle a los bumangueses cómo querían celebrar. Así fuimos armando la agenda, sobre unos ejes temáticos: cultura, historia, turismo, medio ambiente, desarrollo, transformación y deporte. Aquí hemos trabajado en equipo con muchos sectores, no ha sido algo de unas pocas personas diciendo queremos hacer esto o aquello, y vienen cosas muy bonitas.

¿Y cómo le ha ido uniendo voluntades y recursos para lograr una buena programación?

La verdad me siento muy contenta porque cuando comenzamos esto me decían que nadie iba a colaborar, porque estábamos en la pandemia o apenas en la reactivación, pero no, hemos sentido el respaldo de la empresa privada, entidades como la Gobernación de Santander, el Gobierno Nacional, aportando dinero o con apoyo en especie.

¿Qué pidieron los bumangueses cuando les preguntaron cómo celebrar el cumpleaños de la ciudad?

Algo que nos pareció superbonito fue que identificamos que la gente quería que sucedieran cosas en los parques, fue lo que más pidieron, que eso sirviera para volver a ser la ciudad cordial, la ciudad bonita y por eso desde la administración municipal se está trabajando en la recuperación de los parques, para que los ciudadanos vuelvan a apropiarse de sus espacios. Me ha sorprendido cómo a la gente al final de la tarde le gusta ir a los parques, que a los niños les gusta jugar en el parque, acá nosotros nos identificamos con los parques.

¿Qué eventos destaca para lo que resta del año antes de llegar a la gran celebración en diciembre?

Vamos a tener en Bucaramanga varios eventos de talla internacional. En materia deportiva tendremos varios partidos, la semifinal y la final de la Copa América, un campeonato nacional de porrismo, un suramericano de voleibol, media maratón y maratón, están previstas actividades en cada eje temático. Pero además de los grandes eventos debo resaltar el extraordinario aporte del Teatro Santander, que ha logrado en este primer semestre una agenda realmente buena, que ha tenido mucha acogida del público. Lo mismo está pasando con Neomundo. También están previsto tres eventos nacionales e internacionales de tecnología.

¿En materia de arte y cultura?

Aquí debo destacar el gran trabajo que ha venido haciendo desde el año pasado el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, ellos han venido preparando a los artistas y han trabajado desde hace meses, por ejemplo, con proyectos piloto de turismo en sectores como Morrorrico o las visitas guiadas con enfoque de patrimonio, dentro de muy poco vamos a tener el lanzamiento de toda la agenda cultural. Todo esto va a tener un momento cumbre el 22 de diciembre, que es el día del cumpleaños 400.

A propósito de arte, ¿le va a quedar a la ciudad algún regalo especial como recuerdo?

Sí, y debo resaltar el aporte del sector privado que se ha unido con varios regalos para la ciudad y sus habitantes, por ejemplo una gran escultura que se ubicará en el parque Centenario, que también tendrá una transformación muy importante, y que será donada por Vanti, la Essa y el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. A propósito, les adelanto que la iluminación navideña este año será espectacular, extraordinaria, que será un regalo de la Electrificadora de Santander a la ciudad.

¿La Feria Bonita estará ligada a los 400 años?

Por supuesto. Para la feria están previstos varios eventos que se han realizado en años anteriores pero también cosas nuevas, de gran formato, dignas de un cumpleaños tan especial.

¿Qué se tiene previsto para el 22 de diciembre, día del cumpleaños de la ciudad?

Estamos coordinando ese gran día, estamos trabajando para conseguir más regalos, pero el minuto a minuto de ese día apenas lo estamos construyendo.

¿Cómo puede vincularse la ciudadanía?

Esto es muy importante. Primero, siendo ejemplo de comportamiento, disfrutando de la mejor manera, participando en todos los eventos y siendo amables con los turistas. Cuidando la ciudad, manteniéndola bonita, como cuando uno hace una fiesta en casa, que la arregla y atiende a los invitados. Entre todos vamos a poner a Bucaramanga en el mapa para esta celebración de los 400 años.