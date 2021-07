Mery* jamás imaginó que a la edad de 11 años la vida de su hija estuviera en riesgo debido a un embarazo. Durante tres meses un vecino abusó de la niña. Mery dijo que se percató de la situación solo hasta cuando la menor sufrió una urgencia médica, su pequeño cuerpo todavía no estaba preparado para gestar un bebé.

La familia quedó en shock. Merý pensó que sus tres hijos quedaban seguros en casa, aunque no había un adulto responsable que los cuidara. Mientras ella rebuscaba ingresos como madre cabeza de hogar, dicho abusador aprovechaba para cautivar con engaños a la menor, quien quedó con secuelas en su cuerpo luego del embarazo prematuro que sufrió.

“Siempre he dado todo de mí para sacar a mis hijos adelante y darles lo mejor (...) Fue algo terrible cuando me enteré del abuso, nunca descuidé a mis hijos”, resaltó con firmeza Mery, quien actualmente es referente y representante de las trabajadoras sexuales en Bucaramanga, oficio al que se dedicó durante más de trece años.

Aseguró que siempre mantuvo alejados a los tres menores del mundo de la prostitución. Advierte que este tipo de abusos son muy frecuentes en hijos de las trabajadoras sexuales, debido a que no cuentan con redes de apoyo confiables ni con la ayuda de familiares.

Autoridades como la Personería de Bucaramanga y la Alcaldía han registrado casos, por ejemplo, de infantes que permanecen todo un día en hostales mientras sus madres ejercen actividades para generar ingresos. Los niños quedan solos, sin la debida alimentación y expuestos a diversos riesgos.

“Hemos conocido historias muy tristes, como trabajadoras sexuales que tienen relaciones en el mismo cuarto en el que está durmiendo su hijo. También hemos atendido denuncias sobre abusos cometidos por los mismos familiares, como tíos que quedan al cuidado de menores”, indicaron fuentes del Ministerio Público.

Nace la ‘Casa Búho’

Entre 2016 y 2017 se emprendió una campaña por parte de Fátima Bacca, exlíder de las trabajadores sexuales en la capital santandereana y quien falleció en 2020, para crear la ‘Casa Búho’, un refugio en donde las mujeres dedicadas a la prostitución pudieran dejar bajo un cuidado seguro y confiable a sus hijos, mientras se dedicaban a sus actividades.

La anterior Administración Municipal no pudo materializar este proyecto, que al perecer sí será una realidad durante el actual gobierno. La Alcaldía de Bucaramanga adjudicó la semana pasada un contrato por cerca de $1.558 millones para construir esta especie de guardería (ver ‘Así sería la Casa Búho’).

“Una ciudad como Bucaramanga está en mora de tener un refugio de este tipo. Este es un proyecto que necesitan muchas mujeres cabeza de hogar, así como lo fue mi mamá. El tipo que me embarazó se aprovechó de que mi mamá nos dejaba en la casa y llegaba a buscarme, a pedirme agua. Así comenzó a acercarse, nunca fui consciente de que podría ser un abuso”, relató la hija de Mery, quien en la actualidad tiene 22 años de edad.

De acuerdo con las estadísticas oficiales del Gobierno Local, anualmente en la capital santandereana se registran cerca de seis mil “nacidos vivos” y alrededor del 10% de los casos se reportan en madres adolescentes.

Ellas interpusieron una denuncia formal en contra del hombre señalado del presunto abuso, quien tenía alrededor de 19 años cuando sucedieron tales hechos, según precisaron las dos mujeres. La Fiscalía avanza en una investigación en estos momentos.

“Él me enredo, me engañó para acostarse conmigo. Nunca tuve noción de lo que estaba pasando, ni siquiera sabía que era un preservativo. Como mayor de edad tampoco me dijo nada. Él pasó del saludo a tocarme las manos y luego pasó a los besos. Todo fue a escondidas de mi mamá. Era muy niña. En un momento incluso sentí que estaba enamorada, por eso decidí tener la niña. Tan pronto se enteró que estaba embarazada él me dejó de visitar, nunca más apareció”, narró la hija de Mery.

Esta víctima de abuso sufrió perjuicios en su útero. Su hija tiene 10 años de edad en estos momentos. Así como Mery, ella también se convirtió en una vocera de las trabajadoras sexuales en Bucaramanga. Con frecuencia emprende campañas para ayudar con elementos como ropa y alimentos a los hijos de aquellas que se dedican a dicho oficio.

Así sería dicho refugio

Según lo informado por la Alcaldía de Bucaramanga, este refugio para menores en riesgo de abuso se habilitará en la carrera 27 # 33-12. Serán remodeladas las instalaciones que allí existen, para adecuar una guardería de tres pisos.

“Haremos una intervención de carácter social en aquellos niños y niñas que no tengan redes de apoyo, en el momento en que sus padres generen ingresos. Lo fundamental es proteger a la infancia que está vulnerable a cualquier tipo de abuso o violencia. Detectamos riesgo en aquellas personas que dependen, sobre todo, de actividades nocturnas, pero será un jardín infantil que funcionará las 24 horas”, indicó John Carlos Pabón, secretario de Desarrollo Social del Gobierno Local.

Se adecuarán espacios de dormitorio, comedor, área de juegos, zonas para talleres recreativos y educativos, entre otras atenciones que se brindarán. Conforme con lo precisado, se atenderán infantes entre los cero y los nueve años de edad.

“Ofreceremos actividades pedagógicas, acompañamiento psicológico, desarrollo social y cognitivo, y pautas nutricionales para estos niños. Las obras deben iniciar de inmediato, el contrato tiene un plazo de ejecución de cinco meses. Es decir, hacia finales de 2021 ya podremos contar con este espacio. El plan es que la ‘Casa Búho’ comience a funcionar desde 2022”, informó el funcionario.

Una vez se haya finalizado la obra, se iniciarán labores para dotar dicha edificación. En total se disponen de cerca de 3.269 metros cuadrados.

Desde la Secretaría de Desarrollo Social se anunció que “esperamos ofrecer servicio y cupo para cerca de 90 niños, de diferentes familias que ejercen trabajos en plazas de mercado, semáforos, lavaderos de carros, actividades sexuales, entre otros. Se realizará una caracterización para definir a los beneficiados”.