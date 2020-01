Desde septiembre comenzó a pronunciarse la venida del verano, sus altas temperaturas e incendios en zonas del país como el estado de Nueva Gales del Sur, Sídney, Victoria y la Isla Canguro no pudieron ocultarse.

La afectación de esta isla es alarmante ya que es la tercera más grande de Australia, y ya van más de 150 mil hectáreas calcinadas. Sus víctimas son reservas naturales, especies endémicas y diversos animales como leones marinos, koalas, aves, canguros y marsupiales.

Algunos de los bumangueses que residen en Australia se pronunciaron frente al desastre del que han sido testigos y narraron sus vivencias.

Daniel Said es un joven bumangués que vive hace seis meses en Melbourne, capital del estado de Victoria en el sureste de Australia. Él afirma que la ciudad solo ha sido afectada respecto al humo que alcanza a tocar la región.

“El sábado pasado fue el día más complicado que he tenido que vivir. Estuvimos a 45 grados centígrados, estuvo oscuro todo el día. No veíamos a más de cinco metros de la cantidad de humo que estaba en el aire”, relató.

Además de la evidente contaminación del aire, uno de los aspectos que se ha sumado a la problemática es la respuesta tardía del gobierno a la emergencia. Said mencionó que las autoridades han estado muy ‘herméticas’ frente a la situación.

“Ellos saben que son culpables por no tomar las precauciones necesarias. Pensaron que tenían todo bajo control pero los incendios cambiaron, la dirección del aire cambió, esta vez se les salió de las manos”, agregó.

Críticas al gobierno

Varias fuentes de comunicación han resaltado el inconformismo de los habitantes de la población rural y bomberos hacia los gobernantes. La comunidad piensa que dieron respuesta cuando el desastre ya se había extendido a varias zonas y quienes han tomado la iniciativa de ayudar han sido los mismos pobladores y familias de los directamente afectados.

Por otra parte, las críticas también han implicado al primer ministro del país Scott Morrison, quien se encontraba de vacaciones cuando comenzaban las emergencias.

“A muchos no nos han permitido estar de voluntarios. Lo que sí hemos hecho son donaciones de alimentos y dinero. Aunque la segunda no me gusta porque sé que esos recursos se pueden desviar”, afirmó Said.

Daniel Ávila, otro bumangués que lleva año y medio en Sídney, relató cómo ha vivido esta emergencia. “No he podido ir a ninguna playa debido a la contaminación en la calidad del aire. Prefiero cuidarme”, pronunció. Además, recordó que esta temporada siempre es de incendios pero nunca había visto uno de tanta gravedad como el de ahora.