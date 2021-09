Camilo Enrique Gómez y la ‘Travesía’ del ‘abogado poeta’

El autor de Travesía dijo en la Feria Ulibro que con esta producción literaria fue una puerta abierta a las noches en su estudio. Es una rendija disponible para él y para el lector a esa vida privada de letras donde el escritor se desliza debajo de noches estrelladas, se cobija con arena y mar, se deja absorber por recuerdos de anhelos pasados evocados con fuerza y los convierte en palabras repletas de flores, deseo y vida.

En su intervención remota, tras el encuentro con el autor, Camilo Enrique Gómez López, dijo que “Travesía es un intento arriesgado de convertir la cotidianidad, los contrastes y el tiempo en poesía; un viaje por la vida emocional y descarnada de un hombre sensible y observador”.

El conversatorio, que fue moderado por la reconocida escritora Luz Mary Giraldo, giró en torno a la vida del poeta, su obra, la poesía y, en especial, el pensamiento poético y filosófico plasmado en el poemario que, desde su publicación en febrero de 2021, ha gozado de gran aceptación entre lectores y estudiosos amantes de la poesía y de la literatura.

Dentro de la amena conversación sostenida entre Gómez y Giraldo, se dio lectura a varios poemas, entre estos Agua del cielo y Abandonados, con los que los participantes pudieron entrever la exaltación, la indagación y la confrontación por el ser, como uno de los ejes centrales del poemario.

“He despertado abandonado en el mundo / He vagado por la misma tierra en la que tú, / abandonada, vagas también / y te he visto ignorante a esta / como me sucede a mí...”, escribe Gómez López, en el último de los poemas citados, y hace plausible de forma consciente una riqueza técnica e intelectual que confronta mitología y religión de forma poética.

En palabras de Giraldo, la poesía del poeta bumangués escrita en Travesía es un “atravesar la vida, caminar por la vida, nacer y empezar a vivir”.

Travesía fue publicado por la editorial Taller de Edición Rocca S.A.S., bajo su sello Ex-Libris y está disponible en las principales librerías del país. Al poeta se le encuentra en redes como @camiloenriqueg en Instagram, camiloenrique.gomezlopez en Facebook, o en la web camiloegomez.comica