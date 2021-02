“Fue muy duro para mí. Pregunté: ‘es una enfermedad muy grave o es algo que tiene cura’. El médico me dijo, ‘va a ser un proceso duro pero necesitamos todo el apoyo de ustedes’ y ahí empezó todo”, recuerda.

En ningún lado está escrito que enfrentar el cáncer es tarea sencilla. Seguramente nadie quiere vivir esta experiencia. No obstante, cada año más de 400 mil niños son diagnosticados con esta enfermedad en todo el mundo.

“Ese día sentí una acumulación de sentimientos, de gratitud a Dios, era el día que más anhelaba. Ese día fue increíble porque logramos vencer la batalla contra el cáncer”, dijo emocionada Luz Darly.

Hoy, a sus tres años, Paul es un niño activo, hablador, juicioso, independiente y sano.

Atrás quedaron los momentos tristes, las veces en que Luz y su esposo se rindieron, la pérdida de su trabajo y muchas otras cosas que tuvieron que enfrentar como familia tras el diagnóstico de Paul.

“Perder mi empleo fue algo que tuve que soltar para dedicarme a mi hijo. Fue parte de mi proceso y hoy entiendo que no debemos desconfiar de Dios, que esta prueba llega para que soltemos muchas cosas que nos dañan y que el tiempo de prueba nos fortalece”.

“Hay que luchar”

Silvia Colmenares, directora de la Fundación Héroes y Valientes, que lucha por mejorar la calidad de vida de los niños diagnosticados con cáncer y sus familias explicó que aunque las barreras administrativas para lograr un tratamiento oportuno son muy duras, no hay porque perder la esperanza de que el cáncer si tiene cura.

“Sabemos que no es un proceso fácil, pero que con el acompañamiento adecuado se puede lograr. No podemos enfrentar esta enfermedad derrotados, son pruebas que muchas familias deben vivir y lo mejor es vivirlo de la mejor manera”, reflexiona.

El cáncer infantil transforma la vida. La experiencia de una familia que se somete a un tratamiento contra el cáncer es casi siempre traumática, angustiante y aislante para el niño o adolescente con cáncer. Los padres, hermanos y cuidadores de los familiares, no deben realizar este viaje solos. Necesitan apoyo, inspiración y esperanza.

“Tener el diagnóstico no quiere decir muerte, al contrario es allí cuando debemos ver que hay vida, que hay esperanza de luchar. Entendemos que es largo y complicado pero hay que luchar”, reiteró Silvia Colmenares.

La vida me llamó a este trabajo

Diego Iván Estupiñán es Hemato Oncólogo Pediátrico. Su misión es luchar contra el cáncer infantil y devolverles la esperanza a las familias.

“Siento que he sido llamado a ese trabajo, que fui escogido por la vida, no solo desde el punto de vista técnico sino humano. Darle malas noticias a las familias es un momento para el que me preparo muy bien y muchas veces lloramos Cuando comenzó la pandemia nos prohibieron los abrazos, sin embargo con tapabocas, caretas y guantes nos dimos muchos abrazos prohibidos”, relató.

Este médico ha visto por décadas el sufrimiento de las familias, que muchas se desintegran, sus dificultades económicas, la lucha contra el sistema de salud y que muchos niños no ganen la batalla. Sin embargo hoy rescata lo positivo de esta enfermedad.

“A esta enfermedad se le puede agradecer el desarrollo de tecnologías y de formas de atención que han servido para atender a otros. En Colombia el 75% de los niños con cáncer sobrevive. La gran mayoría de familias tiene una historia bonita que contar, de todo lo que tuvieron que afrontar y aprendieron. Además aquí siempre hay que trabajar en equipo. Un paciente puede tener un muy buen médico pero si administrativamente no fluye es un obstáculo”, menciona.

Una fecha para ayudar

Para honrar la lucha de esas familias que hoy continúan dándole la pelea al cáncer, la Fundación Héroes y Valientes lidera una campaña de recolección de elementos de aseo, pues en su proceso médico son fundamentales.

“Ellos entran a hospitalización por meses y muchos no tienen cómo cubrir los gastos de un shampoo, jabón y demás elementos de aseo necesarios para su estancia en la clínica, por eso queremos apoyarlos”, explicó Silvia Colmenares.

El objetivo de la iniciativa es lograr 50 kits de aseo con shampoo, jabón, cepillos y cremas dentales, pañitos húmedos, entre otros. Si usted quiere colaborar puede comprar los elementos y donarlos a la Fundación a través del teléfono 318 3934241 o apadrinando un kit por $25 mil.