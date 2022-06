Actualmente, existe una resolución que establece que el manejo de los cadáveres no identificados, debe ser asumido por el municipio donde sucede el hecho. Sin embargo desde hace varios años, Medicina Legal en Bucaramanga, ha venido recibiendo una gran cantidad de cadáveres provenientes del Sur de Bolívar, Magdalena Medio, Girón, Piedecuesta, entre otras zonas del país, para ser conservados, tras muertes en hechos violentos y en un muy mal estado.

La Institución ya ha reportado con las autoridades competentes la situación del colapso, pues actualmente son cerca de 60 cadáveres los que siguen sin ser identificados, o reclamados.

Una fuente externa de Medicina Legal, aclaró a Vanguardia que “el estado de los cuerpos no genera ningún mal olor y no es de riesgo físico para los empleados, pues son conservados en neveras dispuestas para esto. No obstante, si hay un colapso por la cantidad de cadáveres que tenemos represados y diariamente se debe seguir recibiendo cuerpos”, aseguró el profesional.

Semanalmente se recibe una cantidad considerable de cuerpos, con dos opciones, la primera es que llegan cuerpos por antropología, que van a ser usados para estudios o investigaciones. Y la segunda, y la más recurrente, aquellos traídos por muertes violentas, que llegan no identificados. En ninguno de los dos casos, la entidad puede rechazar el ingreso.

El profesional con el que habló Vanguardia, también aseguró que ya se están adelantando los debidos procesos legales, con la Procuraduría, Personerías y las Alcaldías, para que se establezca el lugar y la orden de inhumación.

“Esperamos que la Procuraduría nos ayude con una pronta solución y que por lo menos los cadáveres de Girón y Piedecuesta puedan ser inhumados cuanto antes, y descongestionar el espacio para los futuros ingresos”, apuntó el profesional.