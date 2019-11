Expertos en ambiente y legislación de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, y una delegación del Gobierno Municipal conformarán la próxima semana una mesa técnica para analizar y discutir los impactos que tendría una posible intervención en un área protegida de los Cerros Orientales.

La ciudadanía quiere conocer los detalles del Parque Metropolitano Bosque de Los Caminantes, que ya comenzó a construir la Alcaldía de Bucaramanga en dicha reserva natural. En tal sentido, un centenar de personas le solicitó a la Cdmb la realización de una audiencia pública.

Lea también: Cerros Orientales de Bucaramanga: Lo bueno y lo malo de intervenirlos

Alcaldía solicitó concepto técnico

Hace algunas semanas la Alcaldía de Bucaramanga le solicitó a la Cdmb un concepto técnico, sobre las obras que se pueden ejecutar o no en el área protegida de los Cerros Orientales, que tiene una extensión de 9.400 metros cuadrados.

Es importante mencionar que el Municipio debe obtener una licencia ambiental por parte de la Corporación, para poder intervenir legalmente dicha zona de protección.

Aunque la construcción del referido parque ya se inició, la Administración Municipal no podrá ‘tocar’ ni un centímetro de los 9.400 metros que pretende adecuar con senderos, miradores y puntos de descanso, hasta tanto obtenga tal licenciamiento por parte de dicha autoridad.

El Alcalde (D) de Bucaramanga, Manuel Azuero, informó que “este jueves hablé con el Director de la Cdmb y me confirmó la realización de la mesa técnica para la semana entrante. Si la Corporación se mantiene en que se requiere la licencia, se tramitará dicho licenciamiento o no haremos las intervenciones proyectadas en el área protegida.

“En todo caso, el proyecto se ejecutará con o sin la intervención del área protegida, porque los senderos ya existen y la gran mayoría de las obras se concentran en los accesos a los Cerros Orientales”, agregó Azuero.

Solicitud de audiencia pública

Orlando Beltrán, director de la Asociación Defensora de Animales y de la Naturaleza, Adán, recolectó 111 firmas y radicó una solicitud de audiencia pública ambiental.

“Solicitamos la ejecución de esta audiencia a la Cdmb, para que se evalúen los fundamentos en pro y en contra del proyecto Bosque de Los Caminantes de la Alcaldía. La ciudadanía debe conocer y analizar los impactos que tendría dicha intervención en los Cerro Orientales”, manifestó Beltrán.

Sin embargo, la Cdmb aún no puede programar la realización de dicha audiencia, ya que tal actividad se puede ejecutar solo dentro del marco de un proceso de licenciamiento ambiental, y tal licencia todavía no ha sido solicitada por la Alcaldía.

“En efecto el señor Beltrán radicó dicha solicitud con las firmas. Pero, como todavía no existe el trámite de licencia ambiental por parte de la Alcaldía, aún no se puede autorizar ninguna audiencia pública. Mientras no esté en marcha el trámite de licenciamiento ambiental, la audiencia pública no se puede programar. Esta audiencia tendría su gestión, una vez esté en curso el proceso de la licencia ambiental”, explicó el Director de la Cdmb, Martín Carvajal.

Dato: La Alcaldía de Bucaramanga destinó $10.509 millones para la construcción del Parque Metropolitano Bosque de Los Caminantes.