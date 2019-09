Ciclorrutas: crece la tensión en Bucaramanga entre opositores y autoridades

La protesta que realizaba un grupo de comerciantes que se opone a las ciclorrutas, durante la madrugada del pasado sábado, terminó en roces físicos y verbales con la Policía. Una mujer resultó detenida y aseguró ante Vanguardia que fue víctima de atropellos por parte de la fuerza pública. (Ver video en vangurdia.com)

El Comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Mebuc, desmintió las afirmaciones sobre supuesto abuso de fuerza en medio de dicho operativo, e indicó que los uniformados que dirige solo actuaron en defensa de los obreros y de los trabajos de construcción que se adelantan como parte de dicho proyecto.

El alto oficial aseguró que ha evitado el actuar del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, a pesar de que se lo han solicitado con el fin de garantizar el progreso de las obras.

Este tipo de manifestaciones en contra de las ciclorrutas, que inició con simples arengas y carteles, cada día toman más efervescencia en la capital santandereana.

Comerciantes y residentes que critican dicho proyecto anunciaron y planean una marcha masiva hasta la casa del Alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. La idea de es que dicha movilización finalice con un plantón en las afueras de la residencia del mandatario, con el uso de pitos y cacerolas por parte de los asistentes.

Mientras las autoridades le solicitan a los opositores que no acudan a las vías de hecho y que permitan el desarrollo de las labores de construcción, los ciudadanos inconformes exigen que se les respete su derecho a la libre protesta y piden buenos tratos por parte de la fuerza pública.

“Fue un atropello de la Policía”

La situación es tensa. Mientras los opositores tratan de impedir a toda costa que las obras de las ciclorrutas avancen, la Policía cumple el llamado que le hicieron el Municipio y el contratista para impedir que los manifestantes entorpezcan o interfieran en los trabajos.

Tal circunstancia ha conllevado a varios roces entre ciudadanía y miembros de la Mebuc, fricciones que en el pasado sábado alcanzaron su punto más alto de ardor hasta el momento.

En medio de una protesta que se adelantaba sobre la carrera 21, alrededor de la medianoche, uniformados y comerciantes terminaron en una trifulca.

Una mujer, que resultó detenida en medio de dicha intervención policiaca, denunció ante Vanguardia los supuestos atropellos de los cuales fue víctima.

Relató la dama que “era una protesta pacífica, en la carrera 21 con calle 35. Abordé mi moto para irme a casa, pero vi que un obrero estaba empujando y amenazando con un martillo a otra comerciante. El acompañante que iba conmigo en la moto se bajó y corrió a auxiliarla, y empujó al obrero.

“Estacioné y comencé a grabar. Denuncié el hecho a un policía, pero me dijo que acababa de llegar al sitio y que no había visto nada. Yo seguí grabando, y de repente, mientras solo grababa, me colocaron unas esposas y me empezaron a golpear entre varios policías. Un Edil se acercó a ayudarme, y también lo maltrataron con empujones”, denunció Julieth Marín Aceros, de 21 años de edad.

El Brigadier General Manuel Vásquez, Comandante de la Mebuc, aseguró que “el procedimiento se cumplió sin ningún maltrato ni atropello. El uso de la fuerza solo fue para conducir a esta persona, porque no se quería quitar de la vía y estaba interrumpiendo los trabajos. Después de hablar con los manifestantes durante más de una hora, no quedó otra.

Los manifestantes querían agredir a los trabajadores. Estaban en grado de excitación y utilizando palabras soeces. Desde lo legal, yo asumo la responsabilidad de que a estos obreros no les pase nada en medio de una protesta”, explicó el alto oficial.

“... Me están pidiendo Esmad...”

La mujer afirmó que su estado de salud fue valorado en un centro clínico. “En el dictamen médico, que me hice en el Hospital Universitario, quedó en evidencia los golpes y hematomas que sufrí. Tuve un corte en una muñeca, que me produjeron las esposas, y los golpes en un glúteo y en las piernas, debido a las patadas que recibí.

“Nos privaron de la libertad en violación de nuestros derechos, a mí y a otra comerciante, solo por estar grabando. Nos llevaron a la Estación Centro de la Policía. Duré detenida desde las 12:47 a.m., cuando me subieron a la patrulla, hasta las 3:30 a.m. que me dejaron libre”, aseveró esta comerciante del sector de San Francisco.

Al respecto, el Comandante de la Mebuc dijo que “nuestra actuación fue en cumplimiento del deber. Es más, me están pidiendo el Esmad para contener las protestas y yo no he querido llevarlo. Estoy enviando especialistas en mediación. El contratista de las obras manifestó que no se tenían las garantías para ejecutar el proyecto.

“Desde lo legal, yo asumo la responsabilidad de que a estos obreros no les pase nada en medio de una protesta... Si yo no actúo, la Alcaldía me hace el requerimiento, como ya lo realizó en una reunión que se sostuvo”, agregó el General Vásquez.

Frente a este tipo de hechos, el Jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, Manuel Azuero, expresó que “es importante que las comunidades no acudan a vías de hecho, pues se trata de una obra de interés público y para controvertirla existen mecanismos legales”.