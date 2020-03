Buscando brindar apoyo a la ciudadanía en medio del periodo de contingencia por el COVID-19, el AMB llegó a un acuerdo con las empresas Transcolombia, Unitransa, Cotrander, Transgirón y Transpiedecuesta, para que se brinde servicio de colectivo en la franja horaria de 5:00 a 9:00 de la mañana, y de 5:00 a 7:00 de la noche.

De acuerdo con la información suministrada por el Área Metropolitana de Bucaramanga, las rutas disponibles son:

-Norte de Bucaramanga: Colorados Pablón, Centro, Estoraques.

-Oriente de Bucaramanga: Morrorrico, cra 33, Centro Bucaramanga.

-Sur de Floridablanca: La Cumbre, cra 33, Hospital.

-Occidente – Sur Girón: Mirador Arenales, cra 33, Megamal.

Así mismo, informaron que la Empresa Cooperativa Cotragas continuará prestando la ruta 40, con el siguiente recorrido: Girón-carrera 33, La Campiña – Poblado – cra 33.

Por su parte, la empresa Transpiedecuesta S.A. prestará el servicio a partir del martes 31 de marzo, teniendo en cuenta la extensión de la siguiente ruta: Piedecuesta – Girón; Piedecuesta, anillo vial – Girón – Kennedy.

A pesar de las medidas dictadas por las empresas transportadoras en alianza con el AMB, algunos conductores del servicio público de colectivo se niegan a trabajar, ya que consideran riesgoso para ellos y su familia exponerse en medio de la crisis del COVID-19. Alegan que su trabajo no tiene respaldo y que lo de ellos “no es un capricho”: es pensar en la salud de los usuarios y de los operadores de buses.

“Para alguien como yo no es rentable salir a operar y además, no queremos correr riesgo ni poner en riesgo a nuestras familias, para nosotros prevalece la vida y no estamos dispuestos a salir como nos quiere obligar el AMB”. comentó uno de los transportadores a Vanguardia.

Además, los conductores mencionan que se ven muy perjudicados económicamente porque ganan por pasajero y han pasado de devengar 2 millones 500 mil pesos a ganar el básico que es un salario mínimo.