Cinco minutos de charla sobre cultura ciudadana con ‘Lolita Bucaramanga’ ¿Se le mide?

‘Lolita Bucaramanga’ camina presurosa y se acerca al conductor del carro que recién se ha pasado en la frenada y quedó atravesado en el cruce peatonal del semáforo de la calle 36 con carrera 20.

“¡Oiga, papito! Hágame un favor, corra el carro para atrás, ¿no ve que está poniendo en peligro la vida de quienes caminamos? Hágame el favor y me ayuda”, dice ‘Lolita’ en tono firme y con marcado acento santandereano.

El conductor sonríe y atiende al llamado. Retrocede su vehículo un par de metros. ‘Lolita’ le devuelve la sonrisa y de regalo, le deja un aplauso.

Antes de que cambie el semáforo a verde, ‘Lolita’ regresa al andén, con su mano derecha aprieta su sombrero de fique para evitar que el viento se lo lleve y responde algunas preguntas sobre su actividad.

Detrás de ‘Lolita’ se encuentra Dolly Isabel Contreras Román, una estudiante bumanguesa de 23 años que le da vida al personaje con sus ocurrencias y comentarios para invitar a los ciudadanos a reflexionar sobre aquellos comportamientos que van en contravía de las normas.

Gracias a una convocatoria del Instituto Municipal de Cultura, Imct, Dolly Isabel representa en calles y redes sociales a su personaje ‘Lolita’, con el que busca promover que, en sus palabras, “el espacio público sea compartido y no combatido”.

Lolita responde

¿Quién es ‘Lolita’? ¿De dónde salió?

“Yo soy una campesina santandereana a mucho honor y honra, muy dispuesta a servir a toda la comunidad y también brindarle esos consejos sí a todo aquel que lo necesita para hacer un cambio positivo en la comunidad”.

¿Qué le preocupa a Lolita?, ¿por qué sale a las calles a estas actividades?

“La convivencia pacífica, la limpieza de los parques y la vaina de la pitadera en la movilidad. ¡Eh! Los conductores empiezan a pitar y por eso empiezan las peleas, se puede ocasionar hasta un accidente de tránsito. Entonces es importante frenar eso y tener conciencia, pero desde cada uno de nosotros”.

¿Qué les dice a esos que insisten en seguir con el ruido de sus carros en medio de trancones?

“Les digo que eso con tocar esa bocina no van a sacar nada, que sean conscientes y la usen cuando sea necesario y cuando no, hay que respetar: la pitadera no soluciona el trancón”.

¿Cómo le va con los conductores, atienden sus consejos?

“Hay gente que me escucha y los asumen muy bien, otros no siempre toman los consejos. Pero la idea es generar un cambio positivo por más mínimo que parezca. Tampoco es llegar a pelear, pero si recordarle de manera alegre y jocosa, como somos nosotros los santandereanos y decirle que no están haciendo las cosas bien”.

¿Qué siente cuando ve que el conductor le hace caso y retrocede su vehículo?

“Eso es algo espectacular, que me alegra el día porque me encanta que me escuchen y que me hablen. Significa que estamos generando un cambio que le sirve a la ciudad”.

¿No teme a la reacción de los conductores?

“¡No, sin miedo al éxito! Yo me dirijo con voz fuerte pero con respeto, como buena santandereana, para que desde el ejemplo pueda enseñar. No hay mejor regalo para la ciudad en su cumpleaños que una buena cultura ciudadana”.