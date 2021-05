El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, Crue, reportó una ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos del 99,63% en el área metropolitana de Bucaramanga y del 98,18% en Santander. En la tarde del miércoles, al menos, 30 personas en estado crítico estaban a la espera de una cama en UCI.

Lo anterior ha conllevado a que, en algunas clínicas y hospitales del departamento, especialmente del área, se empiece a implementar el denominado ‘Triage Ético’.

Esto quiere decir, en síntesis, que el cuerpo médico prioriza a los pacientes que requieren ser atendidos en una UCI. Para esto se tienen en cuenta algunos criterios como edad, enfermedades o estado actual del paciente, pues quien tenga más posibilidades de sobrevivir será a quien se remita primero cuando una cama esté vacía.

Luis Francisco Silva, director médico de la Clínica Chicamocha, manifestó que en la mañana de ayer sus 73 camas UCI permanecían llenas, como desde hace dos semanas viene ocurriendo; por esta razón, en urgencias se encontraban dos pacientes intubados y dos más en hospitalización a la espera de un cubículo.

“Estoy remitiéndolos y nadie me los recibe porque no tienen capacidad. Ya estamos utilizando el ‘Triage Ético’. Llevamos dos semanas utilizándolo, pero no en todos los momentos. Actualmente, por ejemplo, si se desocupa un cubículo y tengo a cuatro personas esperando, pues hago el ‘Triage’ entre ellos y escojo cuál tiene mejor perspectiva”, explicó.