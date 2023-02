Colombia y Venezuela: el lenguaje también recorre los países de acogida de los migrantes

Diferencias en el género de las palabras

Ysabel Cristina Briceño Romero, docente universitaria

Ysabel es oriunda de Venezuela, especificamente del municipio de San Juan de los Morros en el estado Guárico. Desde hace diez años se radicó en Bucaramanga y también narra su experiencia en lo relacionado con el tema del lenguaje, tras migrar de un país a otro.

“Yo había estado bastante cercana a la frontera colombo-venezolana porque estudié en San Cristóbal y cuando fui universitaria descubrí que la frontera es un territorio común que diferencia a los países del resto de sus territorios, es decir, no es lo mismo ver la frontera desde Bogotá o desde Caracas y ver y vivir la frontera con Venezuela en este caso. Cuando decides mudarte, entiendes que la mayor expresión que uno tiene y la conexión con sus territorios principalmente se da a partir de las palabras; cuando un término suena diferente para referirse a lo mismo, entonces tú dices soy migrante y, claramente, por razones de sobrevivencia, todos los migrantes empezamos a ceder terreno a esas nuevas palabras para poder conectarnos con nuestro contexto.

Hay algo que me llama la atención y es que en Colombia y Venezuela se refieren a algunas realidades con géneros distintos. Allá decimos gripe y aquí se dice gripa, allá se dice denuncia y aquí denuncio, allá se dice ficha y aquí ficho, allá hay una planta que se le llama dama de noche y aquí caballero de noche, entre otros ejemplos. Por mi experiencia, puedo decir que las palabras están asociadas al contexto y que van cambiando de acuerdo a las generaciones que vienen ya con unos códigos más universales y usan términos que antes no se escuchaban. Si tú me preguntas cuál es la palabra más bonita que he escuchado en Venezuela, yo te respondo ‘bululú’, que refiere a un grupo de personas reunido, es como decir en Colombia la expresión: “Había mucho gentío”.

El lenguaje, un proceso

Mairené Tobón, consultora en asuntos migratorios

Aunque es colombo-venezolana, Mairené Tobón creció en Maracaibo. Hace siete años está radicada en Bucaramanga y para ella el lenguaje tras la migración se debe ver como un proceso bidireccional, que corresponde a quienes llegan al igual que a la comunidad de acogida.

“El uso de algunos términos y expresiones está presente en los procesos de movilidad humana y no son propios y únicos de las migraciones internacionales; el primer elemento al cual se enfrentan las personas que llegan, así como quienes reciben, tiene que ver con los códigos culturales del lenguaje. Hay que precisar que, dependiendo de las regiones, hay ciertas palabras que son características. Por ejemplo, en Colombia se dice trapero, para quienes vienen del Zulia se dice lampazo y en otras ciudades de Venezuela se dice coleto. Es importante reconocer que al interior de un país también se da la migración interna y hay términos que varían de acuerdo a la ciudad y al departamento”.

Se enriquece el lenguaje

Alba Pereira, directora

Fundación Entre Dos Tierras

En Barquisimeto, estado Lara, Venezuela, creció Alba Pereira, quien hace unos años se radicó en Bucaramanga. Para ella, al principio fue un poco complejo asimilar algunas expresiones y palabras, pero con el paso del tiempo ha ido enriqueciendo su lenguaje con terminología de ambos países.

“Son varias las experiencias que recuerdo y que me sucedieron cuando llegué a Bucaramanga. Empecé a buscar trabajo y vi un anuncio que decía: se requieren digitadores. Me quedé pensando que será eso y al indagar me enteré que es lo mismo que nosotros en Venezuela conocemos como transcriptor. Otra anécdota que recuerdo es que un día un niño me ofreció crispetas, un término que no había escuchado, y al ver el producto comprendí que es lo que nosotros allá llamamos cotufa. También me sucedió con mis estudiantes. Yo estaba enseñando un curso de cocina y les di una lista de ingredientes para preparar muchacho relleno en salsa de parchita. La sorpresa fue que a la clase todos llegaron con las manos vacías y no con los productos que solicité; al preguntar qué había pasado, me llevé la sorpresa que los y las estudiantes no habían entendido la lista de ingredientes porque los términos los hice como los llamábamos en Venezuela y no en Colombia. Por ejemplo, parchita es lo mismo que maracuyá pero no lo conocían”.