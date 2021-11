¿Cómo está el área metropolitana de Bucaramanga en materia de internet?

En el área metropolitana de Bucaramanga y en general en Colombia el número de dispositivos móviles de telefonía celular supera la cantidad de población. Sin embargo, hay que advertir que el acceso a internet a través de este medio tiene un uso limitado y por ello se requiere ampliar el acceso a la banda ancha.

Y es que de cada cien personas, en Bucaramanga hay 24,7 con penetración de internet a sus hogares; en Floridablanca, 23,7; en Piedecuesta, 20,3; y en Girón 18,6.

Según esas cifras y de acuerdo con el Índice de Penetración de Internet, un indicador que calcula trimestralmente MINTIC y que expresa el número de accesos fijos a internet (internet de banda ancha) por cada 100 habitantes, se puede decir que Bucaramanga y Floridablanca son los dos municipios del Área Metropolitana que registran valores más altos en este indicador.

Vale decir que estos cálculos fueron presentados por el Centro de Investigación en Cultura y Sociedad, CICS, de la Universidad Industrial de Santander, UIS, a través del Observatorio de Educación.

No obstante, frente a los requerimientos que han implicado el trabajo y el estudio en casa, los incrementos que se registraron en el año 2020 con respecto al 2019 no son tan ostensibles, pues no superan el punto porcentual.

Así mismo, con excepción de Piedecuesta, en los demás municipios se observa una clara desaceleración de la tendencia ascendente que venía registrando este indicador en el periodo 2015 a 2018.

Durante la pandemia, el teletrabajo, la capacitación a distancia y la utilización de plataformas digitales bajo demanda han sido los protagonistas. En este contexto, los expertos consideran que la tecnología puede ser una alternativa viable para facilitar la recuperación de los empleos perdidos.

De acuerdo al Censo 2018 el acceso a internet era muy desigual en la ciudad, mientras que en promedio el 70% de la población de Bucaramanga residía en viviendas con acceso a internet fijo o móvil; estos porcentajes bajan dramáticamente en el caso del área rural, la zona norte y la comuna 14 ya que menos de la mitad de la población contaban con este servicio. (Ver tabla).

Esta situación de falta de acceso no debe ser muy distinta actualmente, si se comparan estos datos con los lentos avances que ha tenido el Índice de Penetración de Internet durante el año 2020.

“Por tal razón, es necesario que especialmente desde el sector público se adelanten esfuerzos a través de una inversión focalizada que brinde alternativas para estas familias, pues más del 50% del total de población en estratos 0, 1 y 2 viven en el área rural, el Norte y Morrorrico”.

Así lo señaló Alexandra Cortés, directora del Centro de Investigaciones en Cultura y Sociedad, CICS, de la Universidad Industrial de Santander, UIS.

Según ella, “en estas condiciones, la suspensión de las clases en las instituciones educativas en el año 2020 y su lento retorno durante el año 2021 a raíz de la pandemia, ha supuesto una evidente ampliación de las brechas en materia de calidad educativa. Los estudiantes que no disponen de unas condiciones básicas como la conexión de internet y computador o tablet llevan casi dos años aislados y en desventaja frente a otros estudiantes del mismo nivel escolar que sí cuentan con los apoyos tecnológicos para lograr una mejor asimilación de los contenidos”.

“Si se pretende convertir la crisis económica en una oportunidad, ello conlleva superar los desafíos para la expansión masiva e inclusiva de la tecnología. Esto implica, por una parte, el acceso a herramientas básicas para beneficiarse de la economía digital (internet, celular inteligente, computador); por otra parte, el desarrollo de habilidades digitales por parte de empresas, trabajadores y especialmente el sector educativo, porque los cambios generados tras la pandemia en la forma como consumimos, producimos y nos educamos llegaron para quedarse”, puntualizó.