¿Cómo reaccionar en caso de que ocurra un sismo en Bucaramanga?

Hasta el 11 de octubre, dos movimientos telúricos de gran magnitud ocurrieron en Bucaramanga, uno el pasado martes 5 octubre y otro el lunes 11 de octubre, ambos con una magnitud de 4.9 grados.

El más reciente, ocurrido este lunes faltando 10 minutos para que se terminara el día, tomó por sorpresa a los bumangueses. Por esa razón quisimos indagar sobre cuál es la mejor manera de actuar ante un temblor en esas condiciones.

De acuerdo con la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo, en Santander la actividad sísmica se concentra en el “Nido Sísmico de Bucaramanga” a una profundidad entre los 140 y los 160 kilómetros, ubicándose como el segundo nido sísmico del mundo.

Al año, normalmente en Bucaramanga ocurren entre 95 y 120 eventos sísmicos de magnitud mayor a 4.0, más de 6.000 si se suman todos, es decir los que tienen una magnitud entre 2.0 hasta los de 5.1 grados.

Sin embargo, “la mayor parte de los sismos se presentan a más de 130 kilómetros bajo tierra. Lo que lleva a que estos eventos originados a esta profundidad generen una disminución en la energía de las ondas sísmicas cuando éstas llegan a la superficie. Esto representa que los movimientos telúricos pierden la mayor parte de su fuerza antes de llegar a la parte más alta”, explicaron desde la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo.

En la región tienen incidencia los eventos sísmicos de profundidad superficial que se pueden originar en fallas geológicas activas como la falla Suárez, la de Bucaramanga y la Frontal de la Cordillera Oriental. Estas fallas en algún momento podrían generar un acontecimiento en la capital de Santander.

¿Cómo reaccionar ante un temblor?

A pesar de que los sismos no se pueden predecir, sí es posible conocer los niveles de aceleración y la respuesta del suelo ante la ocurrencia de eventos sísmicos.

Por ello desde la Unidad Municipal de Gestión de Riesgo de Bucaramanga invitaron a la comunidad a mantener la calma, a participar de los simulacros y charlas que permiten mejorar las capacidades para actuar ante la eventual ocurrencia de un evento sísmico fuerte, a revisar los niveles de sismo-resistencia de las edificaciones y elaborar de manera conjunta los planes de emergencia a nivel familiar y empresarial.

De otro lado, también es importante determinar en el hogar qué objetos pueden convertirse en un peligro durante un terremoto, como, por ejemplo, cuadros, espejos, lámparas, macetas colgantes, etc. Estos deben reubicarse o asegurarse de manera que no puedan caerle encima.

Tenga claro dónde y cómo cerrar el paso de la electricidad, el gas y el agua en los interruptores y tomas principales. Acuerde un teléfono de contacto fuera de la ciudad al cual los miembros de su familia puedan llamar para informar que están bien. Tenga una reserva de alimentos no perecederos y agua potable suficiente para al menos tres días.

Acostúmbrese a tener a la mano una mochila con un radio portátil, linterna con pilas, botiquín de primeros auxilios, agua en botellas, alimentos enlatados, fotocopia de sus documentos personales, un silbato, y la lista de los teléfonos de emergencia.

Durante el sismo mantenga la calma, no corra y acuda a las zonas de seguridad ya establecidas. Manténgase alejado de ventanas, vidrios, espejos, puertas y paredes. En la calle aléjese de postes y cables eléctricos. Si está en un edificio no use los ascensores y permanezca cerca de una columna estructural.

Si tiene mascotas no debe olvidarlas. Si es momento de evacuar llévelas con usted. Junto a su kit de emergencia debe tener para ellos comida, agua, una placa o collar que lo identifique, la correa, su guacal y el carné de vacunación.

Cuando todo haya pasado, espere al menos de 10 a 20 minutos antes de ingresar a su hogar o lugar de trabajo, inspeccione para ver si hay daños y colabore con las autoridades.