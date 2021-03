El 48,9% de las personas entrevistadas en el área metropolitana de Bucaramanga, dentro de la encuesta virtual #MiVozMiCiudad, considera que es fundamental la reactivación económica después de un año largo de pandemia y que ella debe darse de inmediato.

¡Y no es para menos!

El 75,9% de los ciudadanos que respondieron ese sondeo confesó que, por culpa de la crisis y de la incertidumbre que ha generado la COVID-19, muchos de ellos e incluso varios miembros de sus familias perdieron sus respectivos empleos formales.

Todo ese clima de inestabilidad laboral y en general las angustias propias que ha desencadenado la pandemia hicieron que, en términos generales, los entrevistados afirmaran que “no sienten que las cosas en Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca vayan por un buen camino”.

Es más, el 27,3% de las personas que fueron abordadas a través de esta encuesta virtual fueron categóricas al decir que las cosas en estas cuatro ciudades “van muy mal”, tras un año de la aparición del virus en nuestro territorio.

Según Jhon Alexis Díaz, director del programa de Economía de la Unab y uno de los socios aliados del Programa Cómo Vamos, “el proceso de reactivación económica será clave para recuperar el empleo perdido durante la pandemia, el cual avanza lentamente frente a la rapidez con la que se perdieron dichos puestos de trabajo en el área metropolitana, como consecuencia de la cuarentena adelantada en el país”.

Sobre el particular, el experto hizo énfasis en el hecho de que “casi la mitad de la población encuestada está de acuerdo con una reactivación total de la economía”.

No obstante esas respuestas dadas por los entrevistados, suena paradójico que a pesar de ese deseo de reactivar la economía en el área metropolitana, casi la mitad de la población respondiera que no se aplicaría la vacuna contra la COVID-19 o que no estaba segura de su aplicación.

Según Alexandra Cortés Aguilar, directora del Centro de Investigaciones en Cultura y Sociedad de la Universidad Industrial de Santander, “el reto de las Alcaldías y de las autoridades de salud será realizar una buena pedagogía en sus municipios para que más personas estén dispuestas a vacunarse, condición necesaria para una reactivación económica segura”, precisó.

Educación y movilidad

En el área de Educación, Cortés Aguilar dijo que “la encuesta dejó ver que las instituciones educativas (públicas y privadas) requieren fortalecer la enseñanza virtual en tanto que una tercera parte de los encuestados señaló su insatisfacción con esta modalidad debido a la baja calidad asociada durante la pandemia”.

En el área de la Movilidad, según Horacio Cáceres Tristancho, director de perfilamiento de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, “la pandemia abrió un conjunto de posibilidades para incentivar el uso de transporte sostenible, como por ejemplo la bicicleta, razón por la cual las alcaldías deben trabajar en una estrategia integral para fomentar su uso, el cual no se limita a la construcción de ciclo-rutas”.

En el tema del transporte, la encuesta reveló que solo el 13,8% de la población encuestada ha utilizado el servicio de Metrolínea, lo que evidencia una caída de la cifra de pasajeros del Transporte Masivo.

No se sienten seguros

La encuesta también dejó ver que los ciudadanos denunciaron que, de manera definitiva, “no se sienten seguros en ninguna de las cuatro ciudades del área metropolitana de Bucaramanga”.

De hecho, un 34% de los entrevistados afirma que perciben a sus ciudades como “inseguras”.

“La seguridad en el área metropolitana de Bucaramanga debe entenderse como una conjunción entre indicadores objetivos y subjetivos. La percepción de seguridad debe ser un frente de trabajo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, apoyado por empresarios, ciudadanos y otros actores representativos”, recomendó Johanna Cárdenas, directora del Programa BMCV.

Los alcaldes se ‘rajaron’

Otros a los que nos les fue bien dentro de la encuesta de percepción son los alcaldes de Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca. El 39,2% de los que respondieron la encuesta dijo estar insatisfecho con las gestiones de los mandatarios durante este tiempo de pandemia.

A juicio de la Directora del Programa BMCV, “los Alcaldes y demás entidades de la administraciones de toda el área deben mejorar la comunicación hacia los ciudadanos de sus municipios, pues es evidente que existe una enorme insatisfacción frente a la claridad con la que se comunican las decisiones y las medidas tomadas en el marco de la pandemia de la COVID-19”.