Comunidad denunció que reaparecieron los disturbios en los alrededores de la UIS y afectaron sus casas y negocios

SOLICITAN “NO ESTIGMATIZAR”

El Comité Universitario de Derechos Humanos del Área Metropolitana de Bucaramanga se pronunció y rechazó las declaraciones oficiales sobre “una presunta instrumentalización de menores para actos violentos”.

Santiago Gamboa, integrante del referido Comité, calificó de “irresponsables” los señalamientos sobre un supuesto uso de niños en las marchas para generar desorden y enfrentamientos, específicamente el pasado 28 de septiembre, durante los enfrentamientos con el Esmad.

Dijo que esas declaraciones estigmatizan las protestas: “hay que analizar con quién estaban esos menores encontrados, pero no suponer que se estaban instrumentalizando. Desde el inicio del paro, padres de familia con sus hijos han salido a marchar, ellos también tienen derecho a movilizarse”.

Vale recordar que, las autoridades locales les hicieron un duro llamado a los padres “para que cuiden a sus hijos y no permitan que ellos -muchos de ellos niños- sean instrumentos en actos violentos”.

Las organizaciones de DDHH aseguraron que “fue la misma comunidad o el mismo vecindario quien dio aviso a las autoridades de la situación con los menores. No estamos negando que se tenga que investigar el asunto, pero no se pueden estigmatizar las protestas, porque no son concebidas como actos de violencia”.