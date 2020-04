Con deslizamientos de tierra y evacuación de familias, se inició temporada de lluvias en Santander

De acuerdo con el reporte entregado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, las fuertes lluvias, como las que azotaron en las últimas horas al área metropolitana de Bucaramanga, se seguirán registrando y con más fuerza durante toda la Semana Santa y hasta mediados de junio.

Producto de esas precipitaciones, en el asentamiento humano Asomiflor, en el municipio de Floridablanca, se registró un deslizamiento de tierra, que afectó varias viviendas. En la emergencia no se reportaron heridos, ni víctimas fatales.

Miguel Moreno, alcalde de Floridablanca, reveló que desde las 8:00 p.m. de este viernes, los organismos de socorro atendieron la emergencia y solicitaron la evacuación inicialmente de 13 familias.

Tras el censo de las familias afectadas por los deslizamientos se evidenció que en total son 24 núcleos afectados.

A través del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo se habilitará la entrega de subsidios de arrendamiento para estas familias que, a causa de las lluvias, se quedaron sin un techo en plena ‘cuarentena’, por cuenta de la pandemia del COVID–19.

“A esas familias se les va a entregar un subsidio de arrendamiento. Estas dos primeras noches esperamos que se puedan quedar en un hotel y a partir del lunes, cuando se les entreguen las ayudas, podrán ubicarse en algún otro lugar”, mencionó el alcalde.

De otro lado, el mandatario de los florideños, argumentó que la zona de la Transversal Oriental, en donde se encuentran varios asentamientos humanos, es un sector declarado de alto riesgo en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio.

Lea también: Estas son las zonas de riesgo en el Área Metropolitana.

“Estos sectores se ven afectados por la densidad poblacional que allí habita, por el tipo de construcciones, por la calidad de la tierra y la ausencia de obras de mitigación, ya que las viviendas fueron autoconstruidas, sin tener ningún tipo de obra de contención que evite estos riesgos”, señaló.

Obras que no pueden ser realizadas por el Municipio, pues no puede invertir dinero en ellos por pertenecer a un predio particular.

“Nos preocupa que se sigan realizando construcciones sin ningún tipo de licenciamientos. Nosotros hacemos control urbano, pero día a día hay más construcciones y esto dificulta el control de este tipo de emergencias climáticas”, agregó.

Por ahora, se continuará en la tarea de verificar la estabilidad del terreno y si hay más familias que pudieran afectarse en el futuro.

“No descuidamos la temporada de lluvias”

César Augusto García, director Departamental de Gestión del Riesgo, informó que desde su cartera están pendientes de los 87 municipios de Santander, en esta primera temporada de lluvias.

“Estamos articulados con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, organismos de socorro, Ejército y Policía Nacional, Cruz Roja y Bomberos, para atender cualquier emergencia que se registre en cualquier rincón de nuestro Departamento”, dijo.

Sin embargo, dejó claro que las emergencias en los municipios deben atenderse a través de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, en cabeza de los alcaldes.

“En primera instancia es el municipio quien se tiene que hacer cargo de la emergencia que se registre. El Departamento y la Nación entraríamos a apoyarlos, dependiendo de la capacidad de respuesta que tengan. Constantemente tenemos Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y aunque ahora nos ocupa el tema del Coronavirus, no descuidamos la temporada de lluvias. Hay prioridades para el desplazamiento y atención de las emergencias, en caso de que se presenten”, agregó.

Seguirá lloviendo

Yolanda González, directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, explicó que la primera temporada de lluvias tuvo su proceso de transición a mitad de marzo, cuando se registraron fuertes precipitaciones en gran parte de la Amazonía y la región Pacífica, que poco a poco fueron extendiéndose a todo el territorio nacional.

Climatológicamente, esta temporada de lluvias se extiende hasta mediados de junio, sin embargo, los mayores volúmenes de lluvias se esperan en los meses de abril y mayo.

“En Santander, las precipitaciones iniciaron a mitad de la semana pasada hacia el sur de la región, en los límites entre Boyacá, Antioquia y el Magdalena Medio. Poco a poco han empezado a llegar al centro y norte del Departamento”, indicó González.

El pronóstico del tiempo que hace el Ideam para esta Semana Santa, en Santander, revela fuertes lluvias y nubosidad.

Le puede interesar: Estos son los aguaceros más fuertes que se han registrado en los últimos años 30 en el área.

“A medida que va avanzando la Semana Santa tendremos cielo nublado en las mañanas y fuertes lluvias en las tardes y en las noches. Estas condiciones se mantendrán durante la semana, considerando especial atención en los límites con Antioquia y Boyacá, del sur del Departamento”, mencionó la directora del Ideam.

El área en riesgo

En Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón hay 102 barrios en riesgo.

Girón es el municipio en donde más comunidades viven expuestas al riesgo de sufrir inundaciones, seguido de Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta.

En Bucaramanga hay cerca de 12 mil familias que tendrían que ser reubicadas, pero el municipio no cuenta con recursos suficientes.

La Comuna Norte, Nororiental, Provenza, Sur y Morrorrico, en donde han tomado fuerza los asentamientos humanos, son los sectores más afectados de la ciudad.

En Floridablanca, al menos 20 sectores de la zona rural y urbana están en amenaza, cada vez que llueve. Históricamente la Transversal Oriental ha sido una zona de alto riesgo de derrumbes. Fátima, Molinos, Caracolí y El Carmen también han registrado emergencias en años anteriores. Santa Coloma, Villa Jardín, Villa Piedra del Sol, el barrio Chino y la zona rural del municipio son puntos críticos.

En Piedecuesta, el sector de Guatiguará, Nueva Colombia, Mata Alta, el Valle de Menzuly y los sectores aledaños a la quebrada El Boquerón están en constante monitoreo.

Los sectores Las Marías, Arenales cuarta etapa, Trefilco, Sagrado Corazón, el Carmen y Brisas del Río son las zonas de mayor riesgo en Girón.