Carlos y Daniel son dos jóvenes de 19 y 17 años, estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas, que decidieron tomarse las calles de Bucaramanga y manifestar su inconformismo por la próxima Reforma Tributaria.

Como una idea espontánea, y motivados por la crítica que hizo en días pasados en un avión el excandidato a la Gobernación de Santander, Emiro Arias y una joven bumanguesa en un centro comercial de la ciudad, el par de jóvenes, con megáfono en mano, expresó su preocupación por la aprobación de la reforma.

El hecho que tuvo lugar el pasado viernes, quedó registrado en video. De 6:00 a 7:30 p.m. en varios semáforos del sector de Cabecera le contaron a la comunidad por qué no se debe apoyar la “Ley de Solidaridad Sostenible”.

Puede leer: La reforma tributaria, ‘un golpe’ duro al bolsillo de los hogares.

“Nos surgió el interés de concientizar a las personas de algo que nos va a afectar a todos. Al principio tuve nervios pero la respuesta de la gente a nuestras intervenciones fue buena”, dijo Carlos.

El video, que ya cuenta con 12 mil 400 reproducciones en Twitter, ha recibido toda clase de comentarios, tanto a favor como en contra de la iniciativa.

“El hecho que seamos jóvenes no quiere decir que no seamos empáticos con la situación, muchos vemos como nuestras familias se asfixian con los impuestos, hay millones cansados de ver como a nuestras mamás no les alcanza lo que ganan para mantener una familia de tres personas”, argumentó Carlos de 19 años.

“Hay que escuchar y ser empáticos con las necesidades de las personas. A muchos se les hace fácil hablar desde una situación de privilegio de las necesidades de los demás, la solución no es una reforma tributaria sino respuestas a los problemas estructurales del país. Esto nos compete a nosotros, están decidiendo sobre el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos”, agregó Daniel, quien apenas tiene 17 años.

Los jóvenes aseguraron que si tienen la oportunidad seguirán movilizándose de esta manera y esperan que la idea se replique en todas las ciudades para que cada vez más personas se enteren de la situación.