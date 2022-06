Con tan solo cinco años, Joaquín pinta alcancías para ayudar a perritos abandonados

'Bella' es una perrita rescatada del maltrato de su anterior dueño y la inspiración de Joaquín Agón Gómez, un niño santandereano de cinco años, que ama los animales y sufre cuando ve a uno solito en la calle, sin un hogar y pasando hambre.

Ella, quien es desde hace un año y medio, aproximadamente, su mascota, lo motivó para aportar su granito de arena en la lucha contra el maltrato y abandono de tantos animalitos en Bucaramanga y el área.

"En la casa no teníamos mascota y 'Joaqui' estaba loco por tener una perrita. Fuimos a mirar unos criaderos pero no me gustó, yo le dije en ese entonces a mi esposo que era un negocio, además de que los vendían muy caros mientras en la calle hay muchos animales esperando un hogar", relata Karen Gómez, mamá de Joaquín.

"Un día nos llamaron y nos dijeron que estaban dando en adopción una perrita que era maltratada por la dueña y que habían rescatado. Desde ahí empezó la sensibilidad de él por los animales. Cuando salíamos en el carro y veía un perro en la calle siempre sacaba pepitas de 'Bella' y les daba", agrega Karen.