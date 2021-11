Cerca de 4.320 horas de servicio social se han adelantado este año en Bucaramanga, en la cuales se han realizado jornadas de limpieza y embellecimiento de los sitios públicos de la ciudad.

Las principales causas de dichos comparendos suelen darse por riñas, utilización de armas blancas, entre otros. Durante el pasado fin de semana 187 personas fueron sancionadas en Bucaramanga por infringir el Código de Policía.

La Alcaldía realizó una invitación a la comunidad que tenga comparendos tipo 1 y 2, para que participen de las jornadas de trabajo comunitario que se vienen adelantando en la capital santandereana, y de esta manera se pongan al día con sus obligaciones, sin afectar sus bolsillos.

Melissa Franco, secretaria del Interior, señaló que en octubre a 1.411 ciudadanos les fueron impuestos comparendos en la ciudad. "Solamente el pasado fin de semana tenemos 187 por diferentes situaciones, es por eso que invitamos a estos infractores a que se inscriban y que trabajen por la ciudad”.

Cabe resaltar que las multas tipo 1, equivalente a cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes, se aplica por ejemplo por no recoger excrementos de las mascotas, obstruir ciclorrutas, colarse en Metrolínea y ocupar el espacio público, entre otros actos.

La multa tipo 2, equivalente a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes, aplica por agredir o irrespetar a la autoridad policiva, iniciar una riña, y portar armas de fuego o sustancias peligrosas, entre otros comportamientos contrarios a la convivencia

Si no se encuentra al día con estas obligaciones, no podrá ser nombrado o ascendido en cargo público, no podrá obtener o renovar permiso de tenencia de porte de armas, no podrá contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado y se le iniciará un proceso de cobro coactivo, según lo dispuesto en la Ley.

Para sumarse a la jornada de Trabajo Comunitario escriba al correo: programacomunitario@bucaramananga.gov.co o comuníquese al celular: 320 4862466.

¿Cuántos comparendos se han pagado con servicio comunitario?

De los 15.706 comparendos que se han impuesto en el 2021, 720 infractores han pagado sus multas con servicio social, sumando así más de 4.320 horas de limpieza y embellecimiento de parques, escenarios deportivos, monumentos, plazoletas, coliseos y demás escenarios públicos.

Gracias al convenio de la Alcaldía de Bucaramanga con el Acuerdo Municipal 031 del 28 de septiembre, los ciudadanos sancionados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, tendrán la oportunidad de cancelar con el 100 % de descuento en los intereses y el 20 % en el capital.