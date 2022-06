En charla con Vanguardia, el saliente director del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, Imct, explicó los avances en el sector, la transformación de los programas misionales de la entidad y lo que considera su mayor logro y la clave para el futuro: la recuperación de la confianza, que estaba rota entre la institucionalidad y los artistas y gestores culturales.

¿Cómo encontró el Instituto hace seis años?

Era una situación muy compleja, había un Consejo Municipal de Cultura que no funcionaba, había una tensión enorme en todas la áreas y la gobernanza era casi imposible. Nos tomó casi dos años hacer entender al sector que había una política del Ministerio de Cultura para la transparencia en las convocatorias y la entrega de los recursos. Tuvimos que construir confianza, pero lo logramos y hoy en día tenemos una política muy clara y entendimiento.

¿Por qué presenta su renuncia en este momento?

Mi situación es muy particular, yo creo que en la vida tenemos procesos, ciclos. Tuvimos épocas muy difíciles, por ejemplo haber recibido la biblioteca Turbay en condiciones lamentables, una red de bibliotecas inexistente, la Escuela Municipal de Artes con pocos estudiantes. El arranque de los procesos no fue fácil y generó mucho desgaste. Con el equipo cumplimos seis años de trabajo continuo y aunque el Instituto y sus programas han sido reconocidos incluso a nivel internacional, el agotamiento se siente. Algunos me han dicho que me retiro en el mejor momento del Instituto, pero creo que es bueno hacerlo en un buen momento para la entidad.

¿Y qué va a hacer?

Yo he tenido una vinculación permanente con la academia, estar en la universidad, la docencia y la investigación a mi me mueven. Me hace mucha falta escribir y por eso vuelvo a la Universidad Santo Tomás.

El sector reconoce que ahora hay transparencia en las convocatorias de estímulos, ¿qué cambió en los programas de fomento en el IMCT?

Centramos el proceso en la equidad, yo creo en la equidad no en la igualdad. Tuvimos un acierto estrechando lazos con el Ministerio de Cultura y acordamos que en los proyectos concertados el Imct aportara un porcentaje, que puede ser hasta del 70 por ciento. Hemos duplicado los procesos de formalización de los artistas de la ciudad y algo clave: con procesos de transparencia recuperamos la confianza en la institución. Hoy los artistas o gestores culturales no necesitan sentarse con el director a negociar nada, todo lo hacemos por convocatorias abiertas al público. Tenemos ahora no solo concertación nacional sino también local. En esta administración este tema se ha potenciado mucho, en el año 2020 se invirtieron cerca de 3.400 millones de pesos en fomento artístico, el año pasado unos 3.700 y este año se podrían superar los 7.500 millones de pesos.

¿Cómo deja la Escuela Municipal de Artes y Oficios, EMA?

La EMA es un proyecto muy bonito, ya venía funcionando pero con pocos estudiantes, sobre todo ofertando cursos, pero lo que quisimos hacer fue darle una estructura académica, con un PEI (Proyecto Educativo Institucional), una malla programática y curricular que le diera más sentido y para que los estudiantes pudieran certificarse. La Secretaría de Educación reconoció el programa y hoy tenemos más de 4.000 estudiantes de todas las edades, muchos obtienen su certificado como técnicos laborales. Por otro lado, la modernizamos y hoy la EMA es un semillero que está mejorando el ecosistema artístico de la ciudad.

La Biblioteca Pública Gabriel Turbay es la joya de su gestión, ¿ya está funcionando completamente?

La Biblioteca Turbay es actualmente lo que soñé, un mall cultural. Cuando terminamos la remodelación llegó la pandemia y nos retrasó su reapertura, pero hoy la Biblioteca está funcionando al cien por ciento, es escenario de eventos culturales internacionales, tiene un moderno Centro de Acceso a la Información, colecciones de libros actualizadas y una característica muy importante, es un sitio altamente inclusivo, con salas para servicio y formación en lectura braille y lenguaje de señas, biblioteca infantil y ludoteca. Hoy tenemos tres bibliotecas en una: la tradicional con sus libros, la biblioteca digital y la biblioteca inclusiva, que se conecta con toda dinámica del parque de Los Niños.

Un gran logro fue recuperar el Teatro Santander, ¿En qué va el proceso para hacer lo mismo con el Coliseo Peralta?

Lo del Coliseo Peralta ya es una realidad, dejamos el proceso muy adelantado. La Administración Municipal tomó la decisión de comprar el teatro y recuperarlo. Se destinaron 1.100 millones de pesos para la compra, se hizo toda una gestión con el Ministerio de Cultura que aportó casi mil millones para los estudios, diseños e interventoría y ya superada la Ley de Garantías se llevará al Concejo Municipal para que se autorice la compra del inmueble y comience la restauración. El Peralta revivirá.

¿Y el Plan Decenal de Cultura?

Esto es muy importante. Hicimos un trabajo profundo de la mano de todos los sectores haciendo un mapeo, identificando las líneas estratégicas para su formulación, teniendo en cuenta todo el desarrollo de las industrias creativas y culturales. El Plan Decenal de Cultura es la hoja de ruta para el sector en los próximos años y lo dejamos proyectado, listo para su aprobación en el Concejo Municipal e implementación.

¿En qué se avanzó en el sector del turismo local?

En los últimos años identificamos que Bucaramanga tiene una gran fortaleza en el turismo patrimonial y hemos trabajado fuertemente en eso. Logramos que se declararan las Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario y ahora lo que viene es una gran intervención del centro de la ciudad para definir unos circuitos turísticos y lograr una ciudad caminable, para mostrarle al país a Bucaramanga como un renovado destino turístico. Por otro lado, desde la Subdirección de Turismo se consolidaron dos procesos muy importantes: darle al sector del calzado un nuevo impulso con enfoque turístico y sentar las bases para la gestión de procesos de turismo comunitario en sectores como Morrorrico y las comunas del norte.

¿Se lleva o deja su equipo de trabajo en el IMCT?

Durante estos seis años tuve la fortuna de estar rodeado profesionalmente por mujeres brillantes, en el equipo los únicos hombres somos el tesorero de la entidad y el director. No puedo dejar de agradecer a Sofía Sepúlveda, a Ingrid Delgado, Camila Botero, Olga Camargo, Jassibe Gandur, Patricia Jaimes, Heidi Hernández y muchas otras mujeres y hombres que trabajaron incansablemente por la cultura de la ciudad. Algunas de esas personas tienen nuevos proyectos, seguramente seguiremos unidos, pero lo que debo decir es que esto fue un gran trabajo en equipo, con una alta dosis de empoderamiento y profesionalismo.