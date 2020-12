$!Condecoración a Elena Stashenko: “La UIS me lo ha dado todo, lágrimas, alegrías, triunfos y fracasos”

Pero este viaje, a pesar de que le causaba incertidumbre y un poco de nostalgia por dejar a los suyos, como ella misma relata “fue un libro interesante que no he dejado de leer y repetir, en un país en ese tiempo desconocido, pero que hoy me ha dado tanto”.

Es así como en 1981, en la capital de Santander, a 10.609 kilómetros de Rusia, Elena Stashenko empezó a forjar su destino.

Hoy es Doctora en Ciencias Químicas, miembro de Número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, profesora titular laureada y directora del Laboratorio de Cromatografía y Espectrometría de Masas Crom-Mass de la Universidad Industrial de Santander, UIS y directora del Centro Nacional de Investigaciones para la Agroindustrialización de Especies Vegetales Aromáticas y Medicinales Tropicales, Cenivam, además de destacarse como una de las 60 científicas más importantes del mundo y entre las mejores 10 de América del Sur.

Sumado a ello, ha dirigido más de 250 tesis de pregrado, maestría y doctorado en Química y participado en la publicación de más de 250 artículos científicos, en revistas indexadas internacionales, nacionales, memorias de congresos y simposios internacionales.

Por toda esta trayectoria y su aporte a la ciencia y a la educación del país, el Congreso de la República, representado por el Senador del Partido Liberal, Iván Darío Agudelo, le fue conferida la Orden del Congreso de Colombia en el grado de Caballero.

“La Doctora Elena es un referente positivo, que ha impulsado y motivado a sus estudiantes y eso es lo que tenemos que destacar. Para mi es un honor hacerle este reconocimiento, porque la ciencia, la tecnología y la innovación hay que ponerlas al servicio del bien y eso es lo que ella ha hecho”, destacó el Senador.

Al recibir la distinción, la profesora Elena resaltó que “este reconocimiento no es mio, es de la universidad, de la gente, de colegas y amigos, es una recompensa a la paciencia y a la persistencia, debemos ser pacientes como un árbol y persistentes como una maleza, ese es mi lema”.

“La UIS me ha dado todo, lágrimas, alegrías, triunfos y fracasos”

Caminando, así llegó la profesora Elena a la Universidad Industrial de Santander, UIS, institución que durante 37 años ha sido su casa.

“La gente se ríe pero es cierto, caminé desde El Prado, donde vivía hasta la universidad. Llegué a la Escuela de Química y les presenté mi Hoja de Vida con la esperanza de lograr un trabajo”, recuerda.

Así, con los sueños puestos en su conocimiento inició como docente de cátedra, luego ocasional hasta que pasó el concurso y logró posicionarse como profesora titular.

“Aquí hay muchas oportunidades, muchas cosas por construir y quizá es algo que ustedes no ven, pero uno que viene de afuera si lo nota y no entiende cómo muchos jóvenes se quieren ir. Quiero agradecerle a mucha gente en la UIS, una institución que me lo ha dado todo. Yo no veo si soy rusa o colombiana, me veo como un ser humano dedicado a la ciencia”.

Hernán Porras Díaz, rector de la UIS destacó a Stashenko como una persona generosa, solidaria, perseverante y coherente.

“Ella es una de las personas que transformó la universidad, que empezó a abrir el camino hacia la investigación y motivó a muchos a seguirlo. Nos enseñó que la investigación es rigurosa y con resultados, por eso celebro su reconocimiento”, expresó.

“Estoy en el séptimo cielo”

Sin imaginarlo, después de 39 años la profesora Elena ha logrado mucho más de lo que una vez imaginó, cuando tomó la decisión de hacer su vida en un país del tercer mundo. Hoy, según relata, no se arrepiente de nada y ha conseguido la felicidad.

“Me siento muy feliz, en el extremo de alegría. Este momento es de éxtasis, he vivido contenta, ver a mis estudiantes y colegas celebrar conmigo me llena de satisfacción, aunque no puedo negar que estoy cansada de la pandemia porque no pudimos trabajar con el mismo ritmo”.

Hoy esta profesora e investigadora de la UIS ya es ciudadana colombiana. Después de batallar con el español, hace tres años recibió su cédula.

“Colombia para mi representa crecimiento profesional y humano, conocer otra cultura, aprender otro idioma y ayudar a muchas personas. Sé que puedo ir a Estados Unidos o a Europa y trabajar allá, pero sería parte de una maquinaria bien lubricada, aquí no es lo mismo, aquí puedes ayudar, aportar al otro, construir algo desde cero, por ejemplo un grupo de investigación”, finalizó.