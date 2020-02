Conductores de buses urbanos de Bucaramanga anunciaron que se irían a paro el 20 de febrero

Durante el mes de enero, las cuatro principales empresas de bus urbano del área metropolitana de Bucaramanga habrían perdido cerca de $2.200 millones.

Así lo dio a conocer Fernando Sánchez, gerente de Cotrander, empresa que hace parte de Cotrausan, la cual además está conformada por Transcolombia, Unitransa y Transgirón.

En la entrevista realizada por Blu Radio, Sánchez expresó que durante el primer mes del año los propietarios de los 580 vehículos que prestan este servicio público perdieron cerca de 1500 usuarios por bus.

“Los ingresos no alcanzan a cubrir los costos de operación. Recordemos que somos empresas que estamos legalmente constituidas, pagamos impuestos y nuestros conductores se encuentran cubiertos con todos los requisitos de ley”, manifestó Sánchez.

Asimismo, explicó que la principal causa de la pérdida de pasajeros es el aumento desmedido de la piratería en múltiples puntos de la capital santandereana.

El transporte informal no paga impuestos. Además los conductores no tienen acceso a la salud, ni a la pensión. Tampoco tiene seguros de responsabilidad en caso de accidentes. Aún así el costo del pasaje y el cubrimiento de rutas a las que no llega el transporte convencional, han generado el crecimiento de la informalidad.

Para los transportadores legalmente establecidos el alcalde de Bucaramanga no ha combatido la piratería, ni ha implementado las propuestas a las que se comprometió como estudiar la posibilidad de prohibir el parrillero. Debido a esto habrían decidido que a partir del 20 de febrero se irían a paro.

La alcaldía de Bucaramanga se comprometió a adecuar corredores exclusivos para los buses urbanos y crear una aplicación para ver dónde va y cuánto se demora el bus,.