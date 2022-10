Conozca la historia de Irma, una mujer que entrega regalos a niños con cáncer

Los ojos de doña Irma Mantilla de Uribe se inundan cada vez que recuerda lo que ella llama su propósito en este mundo. Dice que no sabe para qué la tiene Dios aquí, pero eligió aprovechar el tiempo que le queda de vida para acercarse a los más pequeños que pasan sus días en un hospital.

A sus 84 años y con su pausado caminar, desde marzo de 2022 visita en repetidas ocasiones, junto a su cuidadora, el Hospital Internacional de Colombia para entregar regalos y dulces a los pacientes oncológicos pediátricos que se encuentran internados allí. Doña Irma, tanto como ellos, sabe lo difícil que es pasar por un momento así, pues es una expaciente oncológica que venció esta enfermedad y que tomó la decisión de llegar a quienes necesitan de un gesto alentador.

“En el 2021 me detectaron cáncer. Me di cuenta que tenía una protuberancia que no paraba de crecer, hasta que el médico me diagnosticó la enfermedad. Me extirparon el tumor, me hicieron quimioterapia y hace un año, el doctor me dijo que ya estaba libre de cáncer”, aseguró la mujer.

Tras ganar esta batalla supo que debía hacer algo más. Por eso, cuando tiene la oportunidad, llega al HIC con sus coloridas bolsas en las que guarda los carritos, dulces y muñecas que entregará puerta a puerta en las habitaciones de los niños. “Yo decía, señor, si tú me sanas, voy a visitar los niños que están padeciendo lo que yo tuve. Es algo muy duro para estos niños que apenas empiezan a vivir y para sus padres”.

Al llegar, los ojos de los niños se iluminan. “Estoy aquí porque quiero entregarles esto con mucho cariño”, les dice con voz entrecortada, “yo también tuve cáncer y todos los días le pido al señor que los sane cure y puedan superar pronto esta enfermedad”.

En cada detalle deja un pedazo de su corazón y no puede contener su emoción. “Cuando me acerco a ellos, es una sensación indescriptible. Con mucho amor les entrego estos detalles, y aunque no es nada, es con todo mi cariño y seguiré con esta labor hasta que Dios me lo permita”.

Una ‘luz’ en su camino

Según la Organización Mundial de la Salud, cada año, más de 400.000 niños son diagnosticados con cáncer en el mundo. En Colombia, esta enfermedad afecta a cerca de 2.200 menores que pueden padecer leucemia, tumores del sistema nervioso central y linfomas Hodgkin y no Hodgkin, de acuerdo a los datos suministrados por el Ministerio de Salud.

Cuando un niño padece esta patología, sus emociones suelen verse afectadas y pueden sentir enojo, tristeza, llanto o incapacidad para disfrutar. Es ahí cuando un gesto de afecto puede ayudarlos a mejorar en este aspecto.

Juliana Domínguez, psicóloga del Aula Hospitalaria del HIC, señaló que para los niños es muy positivo recibir estas visitas porque los ayuda en el tema emocional y médico.

“Es una luz en el camino que les dice que ellos también van a salir victoriosos de la enfermedad. Además, en su inocencia de niños, ver esos detalles los llena de mucha alegría y les ayuda a que tengan una mejor actitud frente a la enfermedad y una mayor adherencia al tratamiento”, afirmó Domínguez.

Visitar a los niños es un acto de solidaridad. Por eso, doña Irma invita a los ciudadanos a que se acerquen a los menores que se encuentran en el piso de oncología pediátrica del Hospital Internacional de Colombia, para regalar un rato agradable para ellos y sus familiares. “Ojalá haya más personas que se unan a esta causa, no importa a cuántos niños visiten, lo importante es que tengan un momentico de felicidad recibiendo cualquier cosita. Verlos sonreír, no tiene ningún precio”.

Las personas interesadas en realizar estas visitas, pueden comunicarse con la profesional de aulas hospitalarias al 320 4771731, o al correo electrónico aulahospitalaria@fcv.org. Allí les darán las instrucciones que se deben tener en cuenta para el voluntariado.