Conozca la situación de pacientes con cirugías programadas que no se pudieron realizar a causa del COVID-19

Estos tres casos que a continuación se presentarán son el ejemplo de la situación que viven miles de colombianos. Se trata de Nicolás Espinel, Betty Méndez y Leonardo Reza, quienes están a la espera de sus respectivas intervenciones quirúrgicas.

Nicolás Espinel inició en marzo su proceso de programación de una cirugía para practicarle una circuncisión, sin embargo a causa de la emergencia sanitaria, se suspendieron todas las cirugías no prioritarias y la EPS Suramericana se comunicó con él para informarle que su proceso se encontraba detenido.

“De hecho, me tramitaron todo con agilidad ya que era una cirugía que se necesitaba con cierta rapidez, la jefe de la EPS me informó que después de mi consulta con el anestesiólogo se realizaría el procedimiento. El problema fue que no se alcanzó a programar ni la consulta ni la cirugía, entonces no se pudo realizar dentro de los estándares de cirugías cuando aún se podían hacer”, explicó.

Este joven de 22 años está a la espera de la cita con el anestesiólogo la cuál le dijeron que se la programarían cuando la cuarentena haya finalizado en el país y se puedan realizar cirugías no prioritarias.

Por otro lado, también está el caso de Betty Méndez, un adulto mayor de 65 años. En estos momentos se encuentra en tratamiento para realizarse una operación del hombro derecho a causa de una rotura de un nervio que sufrió hace dos meses.

Según su seguro médico prepagado del Banco de la República, el cual tiene convenio con Colsanitas, se comunicaron con ella para informarle que por el momento y por la situación sanitaria, era mejor iniciar un tratamiento y a partir de ahí se tomaba una decisión.

“Como no es una cirugía prioritaria, vamos a iniciar con un tratamiento por tres meses y esperemos que de aquí allá la curva del Covid esté normal y por supuesto hasta que usted aguante el dolor”, le dijo su médico.

Hoy día, la señora Méndez asiste puntualmente a sus terapias para tratar la artrosis y demás comorbilidades, está a la espera de finalizar su tratamiento y que de nuevo se abran los quirófanos para poder realizarse su procedimiento.

De igual manera, Leonardo Reza de 70 años también es otro caso de cirugías suspendidas, sin embargo él estaba mucho más cerca de su operación ya que había asistido a cita con el anestesiólogo.

Su cirugía para operar su glaucoma ocular y cataratas estaba programada para junio ya que desde febrero se encontraba en exámenes médicos, no obstante, dicha intervención fue cancelada a causa del coronavirus.

La Nueva EPS le informó de la decisión tomada y le reprogramaron una cita médica para la segunda semana de julio para hacer de nuevo una evaluación del caso y proceder a realizar la cirugía si así lo anuncia el Ministerio de Salud autorizando la reapertura de las salas de cirugía.