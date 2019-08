La iniciativa de las ciclorrutas sigue generando descontento para algunos bumangueses que protestan para exigir que el proyecto cuente con nuevos estudios de rutas, pues aseguran que los existentes afectan de manera grave el comercio.

No obstante, en algunos puntos de la ciudad las obras ya dieron inicio con el fin de entregar los 17,4 kilómetros de ciclorruta antes de finalizar este año, tal como lo proyectó la Alcaldía de Bucaramanga.

Pero estos trabajos han generado altercados y confrontaciones entre la comunidad, los operarios y la Policía, llegando incluso a las agresiones físicas, como se registró el pasado miércoles 21 de agosto, en la carrera 21 con 20, en el barrio San Francisco de Bucaramanga.

¿Qué pasó?

Según los opositores del proyecto, hacia las 4:10 a.m., cuando los operarios iniciaron las obras en dicho punto de la ciudad, un grupo de policías llegó a golpearlos para evitar que continuaran con la protestas y permitieran avanzar con los trabajos.

Pero el incidente más grave se registró con una mujer de 53 años, quien se plantó en la mitad de la vía para obstaculizar el tráfico y no dejar avanzar la maquinaria, tal y como se observa en un video. La comerciante denunció ser víctima de presuntas agresiones por parte de los uniformados.

“Ellos empezaron los trabajos a las 4:00 a.m., y cuando yo llegué ya había un grupo de vecinos protestando. Había un grupo grande de policías que le estaban pegando a una mujer y otro a un hombre. Yo me senté en la vía para cerrar el tráfico y que las personas vieran lo que estaba pasando. En esas, llegó un policía y me pegó un puño, yo gritaba ‘no me pegue’”, contó Irma Carvajal Villadiego, la mujer que hizo la denuncia.

Aunque en el video se ve el momento en el que Carvajal Villadiego está en la carretera sentada y es subida a una patrulla luego de varios forcejeos, no se evidencia el momento en el que supuestamente es golpeada.

“Ellos taparon y en el video no se ve, pero ellos me lastimaron los brazos, me sacudieron muy fuerte y tengo un desgarramiento. Otro policía me pateó. Luego de eso, me llevaron a la fuerza en la patrulla y me retuvieron en la Estación del Norte por una hora, allá me pusieron un comparendo y me dijeron que tenía cinco días hábiles para presentarme de nuevo”, agregó la mujer.

La comerciante señala que ya instauró la denuncia en la Fiscalía y que acudió a Medicina Legal, donde le revisaron las lesiones que dice tener en su cuerpo. Además, insiste en que continuará con las manifestaciones en contra del proyecto.

“Bucaramanga no tiene la cultura de la bicicleta, lo que están haciendo es acabar con nuestros negocios, nos están obligando a irnos. No nos oponemos a que las hagan, solo que no se pueden tomar media vía de una zona tan transitada para eso”, concluyó Irma Carvajal Villadiego.

¿Qué dice la Policía de Bucaramanga?

Sobre este hecho, el brigadier general Manuel Antonio Vásquez Prada aseguró que no se trató de un abuso de autoridad y que la Policía está haciendo el acompañamiento por solicitud de la Alcaldía de Bucaramanga.

“Esta es una obra de la Alcaldía de Bucaramanga y legalmente nos corresponde protegerla. Por eso, la invitación es a que acudan a los mecanismos jurídicos para evitar manifestaciones por las vías de hecho. Sobre el tema de una mujer que se impide al avance de la obra y a la vez arriesga su propia vida impidiendo la movilidad, su retiro se hizo en el marco de la mediación policial y en ningún momento hubo extralimitación como se puede observar en el video”, dijo el General.

Además, señaló que las obras han sido socializadas con la comunidad.

Quejas por ruido

Otro de los aspectos que ha generado críticas es el horario en el cual se están ejecutando las obras, pues estos inician desde las 4:00 a.m.

“Esta mañana (el miércoles) empezaron los trabajos desde las 4:00 a.m., en la carrera 21 entre calles 19 y 21. Es verdad que los vecinos de la 21 no dejan que los contratistas trabajen en el día, no deberían hacerlo a esa hora. Mi madre tiene 70 años y tengo mascotas que se aturden con el ruido, no pudimos dormir”, comentó un vecino del sector.

El hecho que denuncia el ciudadano quedó captado en un vídeo que grabó el hombre.

Si bien aseguró que ya terminaron los trabajos de perforación, dijo que esos horarios no fueron socializados con los habitantes del sector.

“A nosotros nunca nos dijeron nada acerca de los trabajos a esta hora, eso es una violación al Código de Policía. Ninguno de nosotros pudo descansar por el ruido, no nos han dicho si harán más trabajos a esa hora”, agregó el hombre.

Si bien el nuevo Código de Policía, en su Artículo 135, contempla los comportamientos que “son contrarios a la convivencia, pues afectan la integridad urbanística”, este tipo de trabajos solo se pueden ejecutar después de las 8:00 a.m., pero solo aplica para obras privadas.

La Alcaldía de Bucaramanga responde

Debido a las quejas de los bumangueses por los nuevos horarios para la construcción de las ciclorrutas, Vanguardia consultó con la Alcaldía de Bucaramanga.

“La decisión de empezar los trabajos desde las 4:00 a.m. se da para acelerar el proceso, generar la menor congestión de las vías y evitar los conflictos que se han tenido con la comunidad por trabajar en horarios convencionales. Hemos hechos dos jornadas, pero no es un tema de todos los días, solo es en los puntos críticos”, explicó Manuel Francisco Azuero, jefe de gobernanza.

Según el funcionario, la decisión fue tomada por la Administración Municipal en convenio con los contratistas del proyecto.