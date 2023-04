¿Qué va a pasar con el Sistema de Transporte Masivo, Sitm, en el área metropolitana de Bucaramanga ante la inminente liquidación del ente gestor del Metrolínea? ¿Cuál es el plan de acción en los cuatro municipios en caso de que el ente gestor sea liquidado o intervenido?

Esas fueron algunas de las preguntas que le formularon los corporados a la gerente de esa entidad, Yolima Espinel Blanco. Todo hizo parte de un debate de control político que se efectuó ayer en dicha corporación.

La citación de la directiva obedeció a una proposición presentada por los concejales Carlos Parra, Danovis Lozano, Marina Arévalo, Luisa Ballesteros, Antonio Sanabria y Jaime Andrés Beltrán, con el fin de exigir respuestas a la dura crisis por la que pasa Metrolínea.

Entre las problemáticas por las que pasa el ente gestor se encuentran la falta de buses, el estado deficiente de parte de la flota que circula por la ciudad, así como las estaciones dañadas y aquellas que no han entrado en operación.

Sumado a esos inconvenientes, que a diario padecen los usuarios del sistema, se encuentra la deuda que asciende a $ 300.000 millones. Del total de esa cifra, $149.000 millones corresponden a la fallida construcción del portal de ‘Papi Quiero Piña’ en Floridablanca, que el ente gestor perdió en una disputa legal y que deberá desembolsar como compensación al contratista.

Otra de las millonarias obligaciones corresponde a la deuda con el concesionario Movilizamos, a quien Metrolínea le debe cerca de $111.000 millones.

El debate de ayer no fue gratuito. De hecho, hace dos semanas, la propia Superintendencia de Transporte, mediante un documento firmado por Luis Gabriel Serna, jefe de la oficina jurídica de ese ente de control, le solicitó a Metrolínea un plan de acción ante el fracaso en las negociaciones con los acreedores.

En el referido oficio, conocido por Vanguardia, la Supertransporte señaló que “la decisión de liquidación no sería una cuestión de orden nacional, sino que pasaría por acuerdos municipales”.

En ese sentido, el organismo precisó que “la decisión de liquidación, si por ella se opta en ejercicio de la autonomía territorial, necesariamente conlleva o exige que se proceda a la creación de una nueva entidad o al traslado de las competencias a una existente”.

La Superintendencia resaltó la responsabilidad de los municipios del área para garantizar que se mantenga el servicio de transporte en el área metropolitana.

Hablan los concejales

Durante el debate de control de ayer, el concejal Carlos Andrés Barajas habló de la “necesidad de establecer un cronograma claro del proceso a seguir con el Sitm, además de definir las consecuencias de la posible liquidación del ente gestor”.

“Y si se liquida... ¿Quién garantizará la funcionalidad del transporte masivo?”, fue la pregunta que lanzó en la plenaria.

Y siguió cuestionando: “¿Quién les responderá a los más de 25 mil usuarios con la prestación del servicio una vez se liquide el ente gestor? ¿Qué gestiones se han hecho ante el Mintransporte para salvar el sistema?”.

Él propuso “una mesa pública para hablar del transporte masivo, en donde participen los voceros de municipios del área metropolitana de Bucaramanga”.

Para el concejal Jaime Beltrán, “a Metrolínea se le invirtieron 50 mil millones de pesos más de la plata del Municipio, aun cuando se sabía que es un sistema moribundo. ¿En qué se gastaron esa plata? Los mayores afectados con todo esto son los ciudadanos porque, por lo que vemos, no hay un plan de choque para después de la liquidación. ¿Van a arrastrar a la gente a subirse a la piratería?”.

“Hasta ahora nos han dado puras evasivas sobre si se va a liquidar o no Metrolínea. La ciudad y el área metropolitana viven una caos de movilidad sin precedentes. No hay proyección, no hay una ruta, no hay autoridad ni gobierno en cuanto a movilidad se refiere”, agregó.

Mientras tanto, el concejal Carlos Parra conceptuó: “Está claro que el mandatario Juan Carlos Cárdenas Rey ha repetido los mismos abusos de los pasados alcaldes, quienes diseñaron este sistema sobre la base de contratos llenos de corrupción”.

“Por ejemplo: ¿qué hace una empresa de banquetes prestando los servicios de aseo en Metrolínea? Hablo de la empresa Mediterránea de Cátering, una empresa relacionada a la red empresarial de Carlos Duarte, que la Silla Vacía ha denunciado como un gran receptor de contratación del alcalde, que además modificó sus estatutos dos meses antes de recibir el contrato. Otro más haciendo contratación amarrada con Metrolínea”.

“La anterior denuncia se suma a todas las irregularidades que ya denunciamos en la terminación por mutuo acuerdo con Tisa y el contrato posterior de recaudo con Metro Cali, donde se contrató evadiendo la ley 80, sin experiencia ni idoneidad”, añadió.

“Finalmente hicimos énfasis en los diferentes problemas de descoordinación que existen entre los municipios del área metropolitana. Hay que abordar este tema, razón por la cual propusimos la realización de un Concejo Metropolitano que permita coordinar el abordaje entre los municipios”, puntualizó el cabildante.

Las intervenciones de otros tres concejales

Nelson Mantilla Blanco: “La situación de movilidad en el área metropolitana de Bucaramanga, en el tema del transporte urbano, es caótica. Los bumangueses merecemos un mejor transporte masivo. Debemos unir esfuerzos para salir de toda esta crisis”.

Marina Arévalo: “El hoy mal llamado transporte masivo está en crisis, una situación que ha sabido aprovechar el transporte informal. Mi pregunta es precisa: ¿al fin se liquida o no el ente gestor del Metrolínea? Y si es así, ¿cuál es el plan de acción que se emprenderá? Hay muchos cuestionamientos aún sin resolver”.

Antonio Sanabria: “El Sistema de Transporte Masivo, Sitm, empezó mal desde el propio diseño. El proyecto debió partir de Ciudad Norte y no fue así. La pregunta ahora es: ¿qué vamos hacer con el transporte y la movilidad del ciudadano de a pie?”

Las respuestas de la Gerente de Metrolínea