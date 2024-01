Cooprofesores no tiene ninguna relación con presunto testaferro en Bucaramanga

Realtok es una de las empresas del presunto testaferro Leonard David Entralgo Gómez, quien es señalado de lavado de activos y fue capturado en el área metropolitana de Bucaramanga hace unas semanas.

En el certificado de la Cámara de Comercio de esta organización, vinculada en la investigación que realiza la Fiscalía, está registrada la dirección de un apartamento de un edificio en la calle 39 #23-81 de la capital santandereana.

Puede interesarle: De empresa de vidrios y muebles a lavado de activos: Así fue que santandereano ‘amasó’ una fortuna de $12 mil millones

En este mismo edificio está la sede principal de la cooperativa y en la fachada de éste hay un letrero grande con el nombre ‘Cooprofesores’, pero Vanguardia se permite aclarar que el edificio se llama Dominiq.

De igual forma, el gerente general de Cooprofesores, Víctor Julio Pérez, explicó que la cooperativa no es la dueña de la edificación y, además, que no tienen ninguna relación ni con Realtek, ni con el hombre capturado, quien es investigado por la Fiscalía General de la Nación por el presunto lavado de dinero a narcotraficantes del extranjero.

Así lo reiteró el directivo en un comunicado: "Conforme a lo anterior, se aclara que la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesores – Cooprofesores, no es dueña del edificio Dominiq, ubicado en la Calle 39 No. 23-81 de la ciudad de Bucaramanga (...) Cooprofesores no tiene ninguna relación comercial y/o vínculo con el señor Leonard David Entralgo Gómez".