COVID y gripa amenazan la salud de los santandereanos

El incremento de casos de COVID-19 en Santander ya se hace evidente en cifras y en ocupación hospitalaria. Lo mismo ha sucedido con la gripa y las infecciones respiratorias que vienen con una escalada en el número de consultas.

Como en estos momentos los síntomas no permiten determinar si es un caso u otro, lo recomendable es aislarse y hacerse la prueba PCR para tener un diagnóstico claro.

Epidemiólogos e infectólogos señalan que, si bien, en estos momentos no se tienen reportes de ómicron en esta zona del país, no quiere decir que no lo haya. De hecho, el Instituto Nacional de Salud insiste en que esta nueva variante ya circula en todo el país.

Lo que sí es claro, aseguran los expertos, es que este comportamiento epidemiológico -que de alguna manera se va visualizando como un nuevo pico de la pandemia- es la consecuencia de una serie de factores, entre los cuales el más notable es la interacción entre las personas que empezó a hacerse más frecuente con la realización de las ferias, eventos y novenas, entre otras actividades.

Luis Miguel Sosa Ávila, pediatra infectólogo y docente de la Universidad Industrial de Santander, afirmó que “desde hace tres meses, a medida que incrementaron las interacciones, también incrementaron los casos de virus respiratorios. Nosotros, a través de los métodos diagnósticos que tenemos, hemos detectado que circulan en nuestra zona, el virus de la Influenza, Parainfluenza, Virus Sincitial Respiratorio, Adenovirus, que son los virus que normalmente circulan durante toda esta época del año, en la medida que se incrementaban las lluvias”.

En ese sentido, dice el especialista, lo que se registra en Santander, más exactamente en el área metropolitana de Bucaramanga, es la confluencia de ese incremento de los cuadros respiratorios, a partir de los virus respiratorios que se tenían antes, y a partir del SARS-CoV-2.

¿Ómicron o gripa?

“No es posible, por los síntomas, lograr distinguir entre uno y otro. Por eso el gran llamado que nosotros hacemos es a hacerse la prueba de PCR, que permita una identificación rápida de si es COVID o no. Mientras se tiene el resultado, con solo el inicio de los síntomas, la persona debe aislarse para evitar seguir contagiando a los demás”, precisó.

El infectólogo aseveró que la variante ómicron afecta las vías respiratorias superiores y los bronquios, en mayor proporción que los pulmones. Entre tanto, la variante original del SARS-CoV-2 afectaba mucho más predominantemente los pulmones.

“Con ómicron nos van a dar síntomas diferentes, porque van a incluir sobre todo las vías respiratorias altas como tos, rinorrea (descarga nasal), en ocasiones odinofagía y también ronquera, y asociado a fiebre en poca proporción. Entonces, esto es muy parecido a un resfriado y por eso la confusión que se pueden presentar y que no podemos caer en ese error engañoso”, acotó.

Carlos Álvarez, infectólogo y miembro del Comité Asesor Epidemiológico del Ministerio de Salud y Protección Social, ya había comunicado que “en estos momentos no podemos diferenciar un resfriado común a los síntomas causados por COVID-19”.

Según Álvarez, una persona infectada empieza a contagiar desde dos días antes del inicio de síntomas, es decir, cuando se empieza a sentir mal, hasta principalmente los primeros cinco días.

Casos en estudio

Juan José Rey Serrano, secretario de Salud de Bucaramanga, confirmó que de los casos positivos de COVID-19 que han salido diariamente en la ciudad, se han llevado muestras aleatorias para que se hagan los estudios de linaje, por parte de lo investigadores en virología. Sin embargo, hasta el momento no se ha detectado ómicron en la capital santandereana.

“Es claro que hay un aumento de casos, pero no se pueden relacionar en estos momentos con ómicron; entonces, lo estamos relacionando con los contactos derivados de la interacción social de diciembre”, sostuvo.

Según el funcionario en octubre se tenían alrededor de 25 casos diarios nuevos en Bucaramanga, en noviembre y parte de diciembre se pasó a tener un promedio de 50 casos nuevos diarios y, en este momento, se tiene un promedio entre 85 y 100 casos diarios nuevos.

“Tenemos un aumento de casos que todavía no es crítico, pero sí hay que hacer un llamado a la comunidad especialmente en los temas del comportamiento. Seguimos teniendo un porcentaje de ocupación de nuestras UCI, entre pacientes COVID y no COVID que no supera el 60%”, subrayó Rey Serrano.

Pruebas PCR

Aunque la recomendación de las autoridades sanitarias es que quienes tengan síntomas relacionados con el virus soliciten la prueba PCR a domicilio ante su EPS, en Bucaramanga y Piedecuesta se tienen puntos de atención para realizársela sin costo alguno.

En Bucaramanga, se puede dirigir entre las 7:30 a.m. y la 1:00 p.m., al Parque San Pío, Centro Comercial Acrópolis, Centro Comercial Cacique y Terminal de Transportes de Bucaramanga.

En Piedecuesta, la atención es de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., en el parque principal La Libertad.

El gerente COVID-19 en Santander, Felipe González, recordó que a los viajeros internacionales, mayores de 18 años, que lleguen al aeropuerto Palonegro deben presentar certificado de vacunación o carné de vacunación con esquema completo, como mínimo 14 días de haberlo completado. Si no reúne estos requisitos podrá presentar una prueba PCR negativa como mínima expedida 72 horas antes de la fecha de embarque.

Según resolución del Ministerio de Salud y Protección Social, se exceptúa del requisito de presentar tanto las pruebas PCR, como el certificado de vacunación, a los pacientes que viajen por emergencia médica en vuelos ambulancia o vuelos expresamente autorizados para transportarlos, independientemente de su nacionalidad. “Para ello, deberán presentar al ingreso la declaración o certificación expedida por el médico tratante o por el centro de atención en salud u hospital que recibe el paciente en Colombia”.

Vacunación

Con respecto al Plan Departamental de Vacunación contra el COVID-19, l Gobernación de Santander confirmó la reciente distribución de 18.000 vacunas de AstraZeneca, destinadas para la aplicación de primeras dosis a mayores de 18 años, segundas dosis para quienes cumplieron el periodo de interdosis de 28 días, y para usar como refuerzos.

Hasta el momento, 1.540.288 personas han recibido la primera dosis, 1.377.786 la segunda dosis y la unidosis, y 165.358 la tercera dosis. Esto quiere decir que, a corte del 3 de enero de 2022, 3.083.432 vacunas de Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Janssen habían sido aplicadas en territorio santandereano.

La Alcaldía de Bucaramanga señaló que hay biológicos disponibles de Moderna, para aplicarlos como refuerzo a población mayor de 18 años que haya cumplido cuatro meses de la aplicación de la segunda dosis.

Sin embargo, a la Secretaría Local de Salud le preocupa que más de 100.000 ciudadanos que se aplicaron primera dosis no se han dirigido a ningún punto de vacunación habilitado para completar el esquema de dos dosis.

“Una dosis no protege igual que si se tiene el esquema completo. El llamado también es para los mayores de 50 años, que ya es tiempo de colocarse el refuerzo. Hay suficientes vacunas para tercera dosis”, precisó Juan José Rey Serrano, jefe de la mencionada cartera.

En Bucaramanga hay siete casos grave de COVID en persona no vacunada, por cada caso grave que se presenta en una persona vacunada.

Ocupación hospitalaria

Con base en el registro del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en Santander, el porcentaje de ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, es de 64,35%, esto quiere decir que de las 634 camas instaladas en el departamento 408 están ocupadas y 226 están disponibles.

De los pacientes que están en UCI, 85 son por COVID-19 y 323 por otras patologías.

Alarma que, en la UCI Pediátrica, de las 56 camas instaladas, solo 5 están disponibles.

En hospitalización se registra una ocupación general del 74,97%, solo hay 494 camas disponibles y 97 pacientes con SARS-CoV-2 son atendidos actualmente en esta área.

De manera precisa, se pudo establecer que Bucaramanga registra una ocupación UCI del 61,02%, Floridablanca del 78,31% y Piedecuesta del 79,35%.